कलमठः येथील घराघरांमधून निर्माल्याचे संकलन कलमठ ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून केले जात आहे.
कलश रथातून घरोघरी निर्माल्याचे संकलन
कलमठ ग्रामपंचायतीचा नावीन्यपूर्ण उपक्रम : गटविकास अधिकाऱ्यांच्या हस्ते उपक्रमाचे उद्घाटन
सकाळ वृत्तसेवा
कणकवली, ता. ५ : कलमठ ग्रामपंचायत वतीने गणेशोत्सवाच्या काळातील गणेश पूजनानंतरचे निर्माल्य संकलन करण्यासाठी नावीन्यपूर्ण उपक्रम हाती घेतला आहे. हे निर्माल्य नदीपात्रात जाऊन नदीतील प्रदुषण टाळण्यासाठी कलमठ ग्रामपंचायतीने विशेष सजवलेला निर्माल्य कलश रथ तयार करून गावातील प्रत्येक घरातून निर्माल्य संकलन सुरू केले आहे.
या रथाचे उद्घाटन गटविकास अधिकारी अरुण चव्हाण यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यांनी ग्रामपंचायतीच्या या उपक्रमाचे कौतुक करताना, “प्लास्टिक नदीमध्ये जाऊ नये यासाठी घेतलेला पुढाकार स्तुत्य आहे,” असे मत व्यक्त केले.
सरपंच संदीप मेस्त्री म्हणाले, “मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानात कलमठ ग्रामपंचायत पूर्ण तयारीने सहभागी होणार आहे. निर्माल्य कलश रथ हा त्याच दिशेने टाकलेले पहिले पाऊल आहे. स्वच्छ कलमठ हा आमचा संकल्प असून ग्रामस्थांनी प्रत्येक आवाहनाला चांगला प्रतिसाद दिला आहे.”
या उपक्रमात पहिल्याच दिवशी सुमारे २०० घरांमधून निर्माल्य संकलन करण्यात आले. यावेळी सरपंच संदीप मेस्त्री, उपसरपंच दिनेश गोठणकर, ग्रामपंचायत अधिकारी प्रवीण कुडतरकर, सदस्य महेश लाड, नितीन पवार, अनुप वारंग, सुप्रिया मेस्त्री, स्वाती नारकर, सचिन खोचरे, पपू यादव, माजी सरपंच विनिता बुचडे उपस्थित होते.
