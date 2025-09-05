कामगारांचे कामाचे तास वाढवण्याचा निर्णय तातडीने रद्द करा
सिटूचे राज्याध्यक्ष कराड यांची मागणी; कामगार संघटनांशी चर्चा न करता निर्णय
सकाळ वृत्तसेवा
कणकवली, ता. ५ : महाराष्ट्र राज्याच्या मंत्रिमंडळाने दुकाने, आस्थापना तसेच कारखान्यातील कामगारांचे कामाचे तास वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. कामगार संघटनांशी कोणतीही चर्चा न करता आणि केंद्राच्या दबावाखाली हा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय तातडीने रद्द करावा, अशी मागणी सिटूचे राज्याध्यक्ष डॉ. डी. एल. कराड यांनी निवेदनातून केली आहे.
सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन (सिटू) चे डॉ. कराड यांनी म्हटले आहे की, राज्य शासनाच्या कामाचे तास वाढविण्याच्या या निर्णयामुळे दुकानांतील कर्मचाऱ्यांना रोज ९ तास तर कारखान्यातील कामगारांना रोज १२ तास काम करावे लागणार आहे. कारखाने अधिनियम १९४८ मधील तरतुदींमध्ये बदल करून कामाचे तास, विश्रांतीचा वेळ, अतिकालिक मर्यादा यामध्ये बदल केले आहेत. या निर्णयाचा आम्ही निषेध करत आहोत.
डॉ. कराड यांनी, कामाचे तास वाढवण्याचा निर्णय कामगारांच्या हिताला तिलांजली देणारा असून तो केंद्र सरकारच्या दबावाखाली व मालक वर्गाच्या नफ्यासाठी घेण्यात आला आहे. कामगार संघटनांशी कुठलीही चर्चा न करता घेतलेला हा निर्णय घटनात्मक तसेच आंतरराष्ट्रीय कामगार मानकांचे उल्लंघन करणारा आहे.
या निर्णयामुळे कामगारांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत आहे. संविधानातील कलम २१, ३९ आणि ४२ मध्ये कामगारांना दिलेले ‘आरोग्य, विश्रांती व मानवी कामाची परिस्थिती’ यावरील अधिकार नाकारले जात आहेत. आठ तासांचा कामाचा दिवस ही आंतरराष्ट्रीय मान्यता असून राज्य सरकारने १२ तासांची शिफ्ट लादल्याने कामगारांना आरोग्याच्या गंभीर समस्या निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
डब्ल्यूएचओच्या अभ्यासानुसार, आठवड्याला ५५ तासांहून अधिक काम केल्यास हृदयविकार, स्ट्रोक आणि अपघातांचा धोका मोठ्या प्रमाणात वाढतो. १२ तास कामानंतर उत्पादनक्षमता घटते, निराशा आणि मानसिक असंतुलन वाढते. महिलांवर याचा विशेष विपरीत परिणाम होणार असून बालसंगोपन, वृद्धांची काळजी तसेच कौटुंबिक जीवन पूर्णपणे विस्कळीत होईल, असा इशाराही सिटूने दिला आहे. तसेच कामगारांच्या हिताला विरोधी निर्णय मागे घेतला नाही, तर सिटूसह सर्व कामगार संघटना तीव्र आंदोलन छेडतील आणि त्याची संपूर्ण जबाबदारी राज्य सरकारवर राहील.
- डॉ. डी. एल. कराड
