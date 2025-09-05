-राजापूर पालिकेच्या प्रारुप प्रभाग रचनेवर ८३ हरकती
rat५p२३.jpg-
P२५N८९६७५
राजापूर नगर पालिका
---
राजापूर प्रारूप प्रभाग रचनेवर ८३ हरकती
प्रभाग १० वर अधिक अक्षेप ; सोमवारी होणार सुनावणी
सकाळ वृत्तसेवा
राजापूर, ता. ५ ः गेल्या तीन वर्षांपासून रखडलेल्या नगर पालिका निवडणुकीचे वारे वाहू लागले आहेत. त्या दृष्टीने प्रशासनाकडून प्रारूप प्रभाग रचना निश्चित केली आहे. प्रारूप प्रभाग रचनेमध्ये पूर्वीच्या आठ प्रभागांचे नव्या दहा प्रभागांमध्ये विभाजन झाले आहे. त्यातून, नगरसेवकांची संख्याही वाढताना १७ वरून वीस झाली आहे. जाहीर झालेल्या प्रारूप प्रभाग रचनेवर निर्धारित कालावधीमध्ये तब्बल ८३ हरकती दाखल झाल्या आहेत. त्यामधील सर्वाधिक ७३ हरकती प्रभाग १० मधील प्रभाग रचनेबाबत दाखल झालेल्याची माहिती पालिका प्रशासनाने दिली.
नागरिकांकडून दाखल झालेल्या हरकतींवर येत्या सोमवारी (ता.८) प्रशासकीय स्तरावर सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीमध्ये दाखल झालेल्या हरकतींबाबत नेमका कोणता निर्णय घेतला जाणार, याकडे आता लक्ष लागून आहे. ऐन दिवाळीमध्ये किंवा त्यानंतर नगरपालिका निवडणुकीचे फटाके फुटण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्या अनुषंगाने प्रशासकीय स्तरावर जोरदार हालचाली सुरू झाल्या आहेत. प्रशासनाकडून प्रभाग रचना जाहीर केली असून, त्यावर निर्धारित कालावधीमध्ये हरकतीही दाखल झाल्या आहेत. प्रभाग १० मधील प्रभाग रचनेबाबत सर्वाधिक हरकती दाखल झाल्या आहेत. त्यामध्ये दिवटेवाडी येथील ग्रामस्थांनी हरकत दाखल केली आहे. दिवटेवाडीचे प्रभाग क्र. ८, ९ व १० अशा तीन प्रभागांत विभाजन करण्यात आले आहेत. दिवटेवाडी ही भौगोलिकदृष्ट्या तसेच लोकसंख्येनुसार मोठी वाडी असली तरी या वाडीचे विभाजन हे किमान प्रभागात होणे आवश्यक आहे. असे असताना या वाडीचे विभाजन हे कमाल प्रभागात करण्यात आले आहे. दिवटेवाडी व प्रभाग क्र. १० यामध्ये अर्जुना नदी असून, या वाडीपासून प्रभाग क्र. १० मधील मतदान केंद्र अडीच ते तीन किलोमीटर लांब आहे. या साऱ्या बाबींकडे प्रशासनाचे या हरकतीद्वारे लक्ष वेधताना प्रारूप प्रभाग रचनेनुसार प्रभाग १० मध्ये समावेश करण्यात आलेला दिवटेवाडीचा भाग प्रभाग ९ मध्ये समाविष्ट करण्यात यावा, अशी मागणी हरकतीद्वारे करण्यात आली आहे. दिवटेवाडी येथील ग्रामस्थांसह अन्य प्रभागातील नागरिकांनी घेतलेल्या हरकतींबाबत प्रशासन आता कोणता निर्णय घेणार, याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
----
चौकट ः
अशी आहे प्रभाग १०ची रचना
प्रभाग १० ः (लोकसंख्या ः १११९ ) ः कोंढेतड, धोपटेवाडी, बागकाझी, दिवटेवाडीचा भाग, तांबे पायवाटपासून काझी फ्लोअर मिल रस्त्यापर्यंत, त्यापुढे अर्जुना नदीचा भाग मौजे कोंढये गावची सीमेपर्यंत, कोंढये गावची सीमेपासून ते राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ६६ चा भाग, राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ६६ पासून डोंगरगावाकडे जाणारा मार्ग धोपटेवाडीपर्यंत, मौजे कोंढये गावची हद्द डोंगरगावाकडे जाणाऱ्या रस्त्यापासून धोपटेवाडी त्यापुढे जैतापूर खाडीचा भाग, पलीकडे बागकाझी मोहल्ला तांबे पायवाटेपर्यंत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.