ःशौकत मुकादम धावले गणेशभक्तांच्या मदतीला
-ratchl५४.jpg
२५N८९७३८
ःचिपळूण ः नागरी सुविधा केंद्रास भेट देताना शौकत मुकादम व त्यांचे सहकारी.
---
शौकत मुकादम गणेशभक्तांच्या मदतीला
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. ५ ः येथील माजी सभापती आणि पर्यावरणप्रेमी शौकत मुकादम गणेशोत्सव कालावधीत गणेशभक्त तसेच चाकरमान्यांच्या मदतीला धावून गेले. कळंबस्ते नागरिक सुविधा केंद्राला दररोज भेटी देऊन मुंबईतील चाकरमानी व स्थानिक नागरिकांच्या अडीअडचणी समजून घेत त्याच्यावर मार्गही काढत होते. विसर्जनाच्या दिवशी बहादूरशेख नाका, कळंबस्तेनाका व आजूबाजूच्या परिसरातील गर्दी न होता वेगवेगळ्या ठिकाणी गणपती आरत्या व विसर्जन योग्यरीत्या होण्यासाठी मुकादम व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी योगदान दिले.
बहादूरशेखनाका येथील चिपळूण व कळबंस्ते या दोन्ही बाजूस विसर्जन घाट उभारण्यासाठी माजी सभापती शौकत मुकादम सातत्याने प्रयत्नशील होते. वाशिष्ठावरील ब्रिटिशकालीन पूल तोडल्यानंतर गणेश विसर्जनाची मोठी समस्या निर्माण झाली होती; मात्र प्रशासनाकडून गणेशोत्सवापूर्वीच घाटरस्ता तयार करण्यात आला. तालुक्यात येणारे चाकरमानी व गणेशभक्तांची गैरसोय होऊ नये म्हणून मुकादम व त्यांचे सहकारी नागरी सुविधा केंद्रातून मदतीला धावत होते. मुंबईवरून गणपती सणानिमित्त आलेले चाकरमानी मंगळवार संध्याकाळपासून परतीच्या प्रवासाला लागले. यामुळे चिपळूण रेल्वेस्थानकावर मोठी गर्दी होत आहे. अशा प्रवाशांना रेल्वेतिकिटाचे फॉर्म भरून देणे व काही अडचणी निर्माण झाल्यास त्यांना सहकार्य करण्याची भूमिकादेखील मुकादम व कोकण रेल्वे अन्याय निवारण समितीचे सदस्य करत आहेत. यामध्ये कळंबस्तेचे सरपंच विकास गमरे, उपसरपंच गजानन महाडीक, माजी उपसरपंच विवेक महाडीक, तंटामुक्त अध्यक्ष विजय जाधव, सुरेश चिपळूणकर, संतोष जाधव, संजय चिपळूणकर आदी मान्यवरांचा समावेश होता.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.