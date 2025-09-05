ःशताब्दी महोत्सवी राजापूर मंडळ श्रींची भव्य मिरवणूक
राजापूर ः राजापूर सार्वजनिक गणेशोत्सवातील श्रींची पारंपरिक पद्धतीने पालखीतून काढण्यात आलेली मिरवणूक.
शताब्दी महोत्सवी राजापूर मंडळ श्रींची मिरवणूक
महिला ढोलपथके लक्षवेधी; पारंपरिक युद्धकलांचे प्रात्यक्षिक
राजापूर, ता. ५ ः गेले नऊ दिवस विविध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमांनी साजरा झालेल्या येथील शताब्दी महोत्सवी राजापूर सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाच्या श्रींची भव्य विसर्जन मिरवणूक काढण्यात आली. या मिरवणुकीत विविध ढोलपथकांबरोबर सहभागी झालेली महिला ढोलपथके आणि पारंपरिक युद्धकला प्रात्यक्षिकांनी साऱ्यांचे लक्ष वेधून घेतले. या मिरवणुकीमध्ये ‘गणपत्ती बाप्पा मोरया’ यासह विठूमाऊलीच्या नामाचा जयघोषही निनादला.
राजापूर सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाचे यंदा १००वे वर्ष होते. यानिमित्त उत्सवकाळात भरगच्च कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते. शहरातील समर्थनगर येथील मारुती मंदिर धर्मशाळेतील या उत्सवात श्रींची ढोलताशांच्या गजरात भव्य विसर्जन मिरवणूक काढण्यात आली. गणेश विसर्जन घाटावर श्रींच्या मूर्तीचे विसर्जन करण्यात आले. या मिरवणुकीत शहरातील महिला ढोलपथके, धोपेश्वर नाडणकरवाडी, कात्रादेवी ढोलपथक, नवजवान मित्रमंडळ, सौंदळ ढोलपथक तसेच दादा राजापकर आणि वारकरी मंडळाच्या वारकरी दिंडी तसेच हर्डी येथील भजन मंडळाच्या भजनमेळाची साथ लाभल्याने मिरवणुकीची रंगत वाढली. या दरम्यान ऐतिहासिक लाठ्याकाठ्या, दांडपट्टा व अन्य मर्दानी खेळांचे प्रात्यक्षिक सादर करण्यात आले.
प्रकाश चव्हाण, दीपक नाटेकर व सहकार्यांनी सादर केलेल्या या मर्दानी खेळाने मिरवणुकीत आणखीनच रंगत आणली. दरम्यान, मिरवणूक मार्गावर राजापुरातील गणेशभक्त युवक-युवतींनी ठिकठिकाणी आकर्षक रांगोळ्या काढल्या होत्या.