महामार्गावर ८ सप्टेंबरपासून अवजड वाहतूक होणार पूर्ववत

महामार्गावरील अवजड वाहतूक
सोमवारपासून पूर्ववत
सकाळ वृत्तसेवा
खेड, ता. ५ : गणेशोत्सव कालावधीत महामार्गावर अवजड वाहनांमुळे होणारी वाहतूककोंडी टाळण्यासाठी २३ ऑगस्टपासून अवजड वाहतुकीला ब्रेक लागला. ८ सप्टेंबर रोजी रात्री ८ वाजल्यापासून अवजड वाहनांची वाहतूक पूर्ववत होणार आहे.
रखडलेल्या चौपदरीकरणासह महामार्गावरून धावणाऱ्या अवजड वाहनांमुळे गणेशोत्सवादरम्यान वाहतूककोंडीचा प्रश्न निर्माण होतो. अवजड वाहनांमुळे होणाऱ्या वाहतूककोंडीतून गणेशभक्तांची वाहने मार्गस्थ करताना महामार्गावर तैनात पोलिसयंत्रणेची दमछाक होते. या पार्श्वभूमीवर २३ ऑगस्टपासून महामार्गावर अवजड वाहतुकीला बंदी घालण्यात आली आहे. सात दिवसांच्या गणरायाला निरोप दिल्यानंतर गणेशभक्त परतीला निघाले आहेत. यामुळे महामार्ग वाहनांच्या रेलचेलीने पुरता गजबजला आहे. ६ सप्टेंबर रोजी १२ दिवसांच्या गणरायाला निरोप दिल्यानंतर गणेशोत्सव संपुष्टात येणार आहे. यामुळे रोखण्यात आलेली अवजड वाहतूक ८ सप्टेंबरपासून पूर्ववत होणार आहे.

