‘सिद्धयोग’मध्ये ११ ला चर्चासत्र
आयुष खरात
क्रिकेट संघात
खेड ः तालुक्यातील आवाशी-भेंडेवाडी गावचा खेळाडू आयुष खरात याची ऑल इंडिया महाराष्ट्र टेनिस क्रिकेट संघात निवड झाली आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील अकुलज येथे नुकत्याच झालेल्या सातव्या अजिंक्यपद टेनिस क्रिकेट स्पर्धेत आयुषने उल्लेखनीय कामगिरी केली. त्याच्या दमदार खेळाच्या जोरावर आयोजकांनी त्याची थेट राष्ट्रीय संघासाठी निवड केली. आयुष आता उत्तरप्रदेशातील मथुरा येथे होणाऱ्या ऑल इंडिया महाराष्ट्र टेनिस क्रिकेट चॅम्पियनशिप २०२५-२६ मध्ये महाराष्ट्र संघाचे प्रतिनिधित्व करणार आहे. या निवडीमुळे आवाशी गावासह संपूर्ण खेड तालुक्याचा अभिमान वाढला आहे.
‘सिद्धयोग’मध्ये
११ ला चर्चासत्र
खेड ः शिवतेज आरोग्यसेवा संचलित सिद्धयोग विधी महाविद्यालयात ११ सप्टेंबर रोजी सकाळी ९.४५ ते सायंकाळी ५ या वेळेत चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले आहे. प्रभावी व्यक्तीमत्वासाठी चांगले वक्तृत्व हा महत्वाचा गुण ठरतो. त्यामुळे वक्तृत्वाचा गुण विकसित करून आत्मविश्वासासह प्रभावीपणे बोलण्यासह प्रभावी अन् सर्जनशील मनोगते व्यक्त करण्याबाबत चर्चासत्रात तज्ज्ञांकडून मार्गदर्शन केले जाणार आहे. मायक्रोफोन वापरण्याची कला आत्मसात करण्यासह संवादकौशल्यात परिवर्तन करण्याबाबत महत्वाच्या बाबी या वेळी स्पष्ट करण्यात येणार आहेत. उपस्थितांच्या शंकांचे निरसन केले जाणार असून, अॅड. ईशान उसपकर मार्गदर्शन करणार आहेत. या चर्चासत्रात बहुसंख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन प्राचार्या प्रिती बोन्द्रे यांनी केले आहे.
