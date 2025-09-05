बसस्थानक वेळेत प्रवाशांसाठी सज्ज
संगमेश्वर बसस्थानकाची नवी इमारत.
संगमेश्वर बसस्थानक प्रवाशांसाठी सज्ज
नूतन इमारत ; ३ कोटी ५ लाख रुपयांचा निधी
सकाळ वृत्तसेवा
संगमेश्वर, ता. ५ ः मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील गजबजलेल्या संगमेश्वर बसस्थानकाच्या नूतन इमारतीसाठी ३ कोटी ५ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. आज हे बसस्थानक प्रवाशांच्या सेवेसाठी पूर्णपणे सज्ज झाले असून, येथील आधुनिक सोयीसुविधांनीयुक्त इमारत प्रवाशांना दिलासा देणारी ठरणार आहे.
ही नूतन इमारत दोनमजली असून, तळमजल्यावर प्रवाशांच्या सोयीसाठी कॅन्टिन, आरक्षण व पासकक्ष, पोलिसचौकी, हिरकणी कक्ष, बैठक व्यवस्था आणि पुरुष व महिलांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहांची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. पहिल्या मजल्यावर पुरुष व महिलांसाठी विश्रांती कक्ष उभारण्यात आले असून, दीर्घ प्रवासानंतर थकलेल्या प्रवाशांना विश्रांती घेण्यासाठी हे कक्ष उपयुक्त ठरणार आहेत.
गेल्या अनेक वर्षांपासून संगमेश्वर बसस्थानकाची अवस्था जीर्ण झाली होती. प्रवाशांना मूलभूत सुविधांचाही अभाव जाणवत होता. याची दखल घेत पालकमंत्री उदय सामंत व उद्योजक किरण सामंत यांच्या हस्ते या नूतन इमारतीचे भूमीपूजन करण्यात आले होते. या इमारतीच्या बांधकामाची जबाबदारी संगमेश्वरातील ठेकेदार संदीप रहाटे यांच्याकडे सोपवण्यात आली होती. रहाटे यांनी संपूर्ण काम निर्धारित वेळेत पूर्ण केल्याने त्यांचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.