कणकवलीत गणेश मूर्तींचे वाजत गाजत विसर्जन
kan71.jpg आणि kan72.jpg
N89847, 89848
कणकवली : शहरातील मानाचा संतांच्या गणपतीची टेबवाडी ते गणपती सान निघालेली मिरवणूक, तर दुसऱ्या छायाचित्रात जानवली नदी येथील गणपती सान्यावर विसर्जनावेळी आरती करताना भाविक. (छायाचित्र : अनिकेत उचले)
-------------
कणकवलीत गणेशमूर्तींचे
वाजत गाजत विसर्जन
कणकवली, ता. ७ : शहरातील शेकडो गणेशमूर्तींचे विसर्जन जानवली नदीपात्रातील गणेश घाटावर झाले. अनंत चतुर्दशीचे औचित्य साधून शेकडो भाविकांनी वाजत-गाजत मंगलमूर्ती मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या, अशी घोषणा देत आबालवृद्धांनी गणेश मिरवणुकीमध्ये सहभाग घेतला.
शहरातील गड नदीपात्रात आणि जानवली नदीपात्रांमध्ये भाविकांनी वाजत-गाजत गणेशमूर्तींच्या मिरवणुका काढल्या. त्यानंतर ठिकठिकाणी विसर्जन झाले. यावेळी पोलिसांनी बंदोबस्त ठेवला होता. कणकवली नगरपंचायतीनेही आपत्ती व्यवस्थापन तैनात ठेवले होते. काही ठिकाणी विद्युतरोषणाईही केली होती. रात्री उशिरापर्यंत शहरातील गणेशमूर्तींचे विसर्जन झाले. पावसाने विश्रांती घेतल्याने भाविकांमध्ये आनंद ओसंडून वाहत होता.
