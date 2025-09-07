जिवंत सात-बारा मोहिमेत ९ हजार ५१३ खातेदार मयत
सातबाऱ्यावरून मृतांची नावे हटली
जिवंत साता-बारा मोहीमेला गती ; ११ मुद्यांची अमंलबजावणी
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ७ ः राज्य शासनाने जिवंत सात-बारा मोहीम हाती घेतली होती. ही मोहीम अखेरच्या टप्प्यात असून राज्य शासनाने सात-बारासाठी दुसरा टप्पा मोहीम राबविण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. यासाठी ११ मुद्यांची अमंलबजावणी करण्याचे आदेश आहेत. जिल्ह्यात ९ हजार ४५७ वारसांची नावे जिवंत सातबारावर दाखल झाली आहेत. ४६ फेरफार नामंजूर झाले आहेत. जिवंत सात-बारा मोहिमेत जिल्ह्यात ९ हजार ५१३ खातेदार मयत असल्याची नोंद आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यात ९ हजार ४५७ वारसांची नावे जिवंत सातबारावर दाखल झाली आहेत. ४६ फेरफार नामंजूर झाले आहेत.
जिवंत सातबारा मोहिमेत जिल्ह्यात ९ हजार ५१३ खातेदार मयत असल्याची नोंद आहे. जिवंत सातबारा वारस नोंदीसाठी ई- हक्क प्रणालीत ४ हजार ५११ वारस नोंद अर्ज दाखल करण्यात आले. तसेच या मोहिमेत वारस नोंद अर्जानुसार एकूण वारस ठराव सात-बारावर नोंदी करताना महिला वारसदारांच्या नोंदी होत नाहीत. अशा महिला वारसदारांच्या नोंदी होत नाहीत. अशा महिला वारसदारांच्या नोंदी करण्याच्या सूचना आहेत. या सोबतच अनेक सातबारांवर पोटखराबा क्षेत्र नोंदविले गेले आहे. संपूर्ण राज्यभरात सातबारावर मृत शेतमालकांच्या नोंदी आहेत. यामुळे वारसांची नावे चढलीच नव्हती, असे निदर्शनात आल्याने अशा मृतांच्या सातबारावर जिवंत वारसांची नावे चढविण्यासाठी ही मोहीम राबविण्यात आली. सातबारावरील नावामुळे शेतकऱ्यांना मिळणारा अॅग्रीस्टॉक नंबर आणि शेतकऱ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचा लाभ मिळत नव्हता. आता या मोहिमेमुळे सातबारावरील मृतांची नावे वगळण्यात आली आहेत. त्या जागेवर वारसांची नावे चढविण्यात आली आहेत. या मोहिमेमुळे शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्यात ९ हजार ४५७ वारसांची नावे जिवंत सातबारावर दाखल झाली आहेत. ४६ फेरफार नामंजूर झाले आहेत. जिवंत सातबारा मोहिमेत जिल्ह्यात ९ हजार ५१३ खातेदार मयत असल्याची नोंद आहे. जिवंत सातबारा वारस नोंदीसाठी ई- हक्क प्रणालीत ४ हजार ५११ वारस नोंद अर्ज दाखल करण्यात आले. तसेच या मोहिमेत वारस नोंद अर्जानुसार एकूण वारस ठराव निर्णयांची संख्या ९ हजार ५०३ इतकी होती. या सर्व अर्जांची पडताळणी करुन त्यावरील मृतांची नावे कमी करुन तयार केलेल्या फेरफारामध्ये ९ हजार ४५७ जणांची नावे सातबारावर चढली आहेत. दुसऱ्या टप्प्यात होणाऱ्या जिवंत सातबारा मोहिमेत ११ मुद्यांचा समावेश होणार आहे. विशेष म्हणजे महिला वारसदारांच्या नोंदी प्रामुख्याने करण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत.
जिवंत सातबाऱ्याची तालुकानिहाय माहिती
मंडणगड* ११२६
दापोली* १५४३
खेड* १२०२
चिपळूण* ११५२
गुहागर* ११९९
संगमेश्वर* ६१५
रत्नागिरी* ७६२
लांजा* ८१८
राजापूर* ९६०
जिवंत सातबाराचा शेतकऱ्यांना लाभ
जिवंत सातबारा मोहिमेत सातबारा वरील मृतांची नावे काढून टाकली आहेत. त्या जागेवर त्यांच्या वारसांचे नाव चढवायचे आहे. यामुळे सातबारावर मिळाणारे लाभ शेतकऱ्यांना मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
