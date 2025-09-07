पोलिस अधीक्षक दहिकरांनी आचऱ्यात घेतले ''श्रीं''चे दर्शन
swt713.jpg
89892
आचराः पोलिस अधीक्षक मोहन दहिकर यांनी गणरायांचे दर्शन घेतले.
पोलिस अधीक्षक दहिकरांनी
आचऱ्यात घेतले ‘श्रीं’चे दर्शन
सकाळ वृत्तसेवा
आचरा, ता. ७ः सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पोलिस अधीक्षक मोहन दहिकर यांनी इनामदार श्री देव रामेश्वर मंदिरास भेट देत श्री रामेश्वर व मंदिरातील विराजमान गणरायाचे दर्शन घेतले. मंदिरात ३९ दिवस चालणाऱ्या गणेशोत्सवाची माहिती त्यांनी घेतली. श्री गणेश मूर्तीचे दर्शन घेऊन सिंधुदुर्गवासीयांच्या सुख-समृद्धी व आरोग्यपूर्ण जीवनासाठी प्रार्थना केली. जिल्ह्यात शांतता, ऐक्य आणि कायदा-सुव्यवस्था अधिक मजबूत राहावी, अशी मनोकामना गणराया चरणी व्यक्त केली. नागरिकांनी सण, उत्सव परस्परांमध्ये सौहार्द जपत आणि प्रशासनाला सहकार्य करून साजरे करावेत, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. रामेश्वर संस्थानच्या वतीने देवस्थान ट्रस्टचे सचिव संतोष मिराशी यांच्या हस्ते त्यांना सन्मानित करण्यात आले. यावेळी खजिनदार कपिल गुरव, संजय मिराशी, शंकर देसाई, आचरा पोलिस निरीक्षक प्रदीप पोवार उपस्थित होते.
..................
माजी सैनिक सावंत यांचा
मळगाववासीयांतर्फे सत्कार
सकाळ वृत्तसेवा
आरोंदा, ता. ७ ः मळगाव तेलकाटावाडी येथील रहिवासी माजी सैनिक शंभा सावंत हे भारतीय सैन्य दलातून हवालदार पदावरून निवृत्त झाले. यानिमित्त सुयोग रंगमंच व तेलकाटावाडी मित्रमंडळाच्या वतीने त्यांचा शाल, श्रीफळ व पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार करण्यात आला. श्री. सावंत हे २९ जून २०१० मध्ये भारतीय सैन्य दलात भरती झाले. पंधरा वर्षे, २ महिन्यांच्या सेवेनंतर ३१ ऑगस्टला ते दिल्ली येथून निवृत्त झाले. त्यांनी देशासाठी दिलेल्या या योगदानाबद्दल त्यांचा सत्कार करण्यात आला. यावेळी सावंत यांच्या मातोश्री मंगला सावंत, पत्नी पूजा सावंत, गंगाराम राऊळ, अंकुश शेटकर, गजानन लातये, संतोष राऊळ, श्रीकृष्ण लातये, नीलेश ठाकूर, सहदेव राऊळ, उदय राऊळ, प्रशांत राऊळ, प्रकाश गावडे, संतोष गावडे, संतोष ठाकूर आदी सुयोग रंगमंच व तेलकाटावाडी मित्रमंडळाचे सदस्य उपस्थित होते. सावंत यांनी मंडळातर्फे केलेल्या सत्काराबद्दल मंडळाचे आभार व्यक्त करत तेलकाटावाडी ग्रामस्थांच्या एकजुटीबद्दल कौतुक केले.
....................
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.