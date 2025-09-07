''महाराजा'' रील स्पर्धेत साईश गावडे विजेता
कोल्हापूरः साईश गावडेला गौरविताना मान्यवर.
‘महाराजा’ रील स्पर्धेत
साईश गावडे विजेता
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. ७ः कोल्हापूर येथील शाहू सर्कलच्या महाराजा रील स्पर्धेत डी. वाय. पाटील मेडिकल कॉलेज फिजिओथेरपी विभागाचा द्वितीय वर्षाचा विद्यार्थी आणि सावंतवाडीचा सुपुत्र साईश गावडे याने पुन्हा एकदा आपली प्रतिभा सिद्ध करत सलग दुसऱ्या वर्षी अव्वल क्रमांक पटकावला.
गेल्या वर्षी याच स्पर्धेत प्रथम क्रमांक मिळविलेला साईश यंदाही आपल्या यशाची परंपरा अखंडित ठेवत अव्वल ठरला. त्याच्या या यशाबाबत सर्व स्तरातून अभिनंदन करण्यात येत आहे. शाहू सर्कलच्या महाराजांच्या चौकात झालेल्या भव्य कार्यक्रमात मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत आणि हजारो भक्तगणांच्या साक्षीने साईशला मानाचे शाल, श्रीफळ, सन्मानचिन्ह व सन्मानपत्र प्रदान करण्यात आले. त्याच्या या सलग विजयाने सावंतवाडीत अभिमानाचे वातावरण असून त्याचे अभिनंदन केले जात आहे.
पाटः शिक्षक दिनानिमित्त डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करण्यात आला.
पाट विद्यालयामध्ये
शिक्षक दिन उत्साहात
सकाळ वृत्तसेवा
म्हापण, ता. ७ः एस. के. पाटील शिक्षण प्रसारक मंडळ, पाट संचलित एस. एल. देसाई विद्यालय, पाट आणि (कै.) सीताबाई रामचंद्र पाटील कनिष्ठ महाविद्यालय येथे शिक्षक दिन उत्साहात साजरा करण्यात आला. यावेळी संस्था कार्याध्यक्ष देवदत्त साळगावकर, मुख्याध्यापक राजन हंजनकर, ज्येष्ठ शिक्षक गुरुनाथ केरकर, अंकिता मोडक, संदीप साळसकर, पूर्वा नाईक, सुधीर देसाई, सिद्धी चव्हाण आदी उपस्थित होते.
यावेळी माजी शालेय शिक्षण मंत्री व विद्यमान आमदार दीपक केसरकर मित्रमंडळातर्फे देण्यात येणारा ‘गुरु सेवा’ पुरस्कार (आदर्श शिक्षक पुरस्कार) पाट कॉलेजच्या प्रा. शीला सामंत यांना २०२५-२६ यांना जाहीर झाल्याबाबत त्यांचा कार्याध्यक्ष साळगावकर यांच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला. सूत्रसंचालन यज्ञा साळगावकर यांनी केले. आभार गुरुनाथ केरकर यांनी मानले.
