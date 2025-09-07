पुष्पसेन सावंत जनसामान्यांचे कैवारी
कुडाळ : बॅ. नाथ पै शिक्षण संस्थेमध्ये पुष्पसेन सावंत यांना आदरांजली अर्पण करताना उमेश गाळवणकर. सोबत अरुण मर्गज, नितीन बांबर्डेकर, शांभवी मार्गी, प्रणाली मयेकर, वैजयंती नर आदी. (छायाचित्र ः अजय सावंत)
पुष्पसेन सावंत जनसामान्यांचे कैवारी
उमेश गाळवणकर : कुडाळमध्ये जयंती दिनानिमित्त आदरांजली
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. ७ : जनकैवारी, लोकनेते म्हणजे माजी आमदार पुष्पसेन सावंत. जनसामान्यांचे आमदार म्हणून ज्यांनी आजन्म कार्य केले. लोककल्याणाची तळमळ उराशी बाळगून जनसामान्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडण्याचे ज्यांनी आयुष्यभर काम केले, लोकांच्या हृदयात आमदार म्हणून ज्यांनी आपली एक उत्तम प्रतिमा तयार केली, असे लोकनेते म्हणजे पुष्पसेन सावंत होय, असे प्रतिपादन बॅ. नाथ पै शिक्षण संस्थेचे चेअरमन उमेश गाळवणकर यांनी केले.
येथील बॅ. नाथ पै शिक्षण संस्थेमध्ये (कै.) पुष्पसेन सावंत यांच्या जयंतीनिमित्त आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. त्यांनी आपल्या मनोगतामध्ये पुष्पसेन सावंत यांची सामाजिक बांधिलकीची कारकीर्द उपस्थितांसमोर विशद करून लोकांच्या अडीअडचणीला धावून जाणारा एक दिलदार लोकनेता म्हणून त्यांच्या कार्याचा गौरव केला. परिस्थितीमुळे आपण शिक्षण घेऊ शकलो नाही, ही उणीव लक्षात घेऊन त्यांनी सामान्य लोकांच्या कल्याणासाठी ‘पुष्पसेन सावंत’ नावाचे शैक्षणिक ज्ञानपीठ स्थापन केले. त्या संस्थेमध्ये विविध कोर्सेस उपलब्ध करून दिलेले आहेत. त्यांचे हे कार्य लाखमोलाचे आहे. त्यांचा हा आदर्श अनेकांनी आत्मसात करण्याचे आवाहन करत त्यांना आदरांजली अर्पण केली.
यावेळी प्रा. अरुण मर्गज, प्रा. नितीन बांबर्डेकर, प्रा. कल्पना भंडारी, प्रा. शांभवी आजगावकर मार्गी, प्रा. प्रणाली मयेकर, वैजयंती नर, आरती पवार, सुशीला चव्हाण, टीना रॉड्रिक्स, अपेक्षा पवार आदी उपस्थित होत्या.
