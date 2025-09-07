''बांद्याचा बाप्पा''ला भावपूर्ण निरोप
बांदाः बाप्पाला मिरवणुकीने निरोप देताना भाविक. (छायाचित्रे ः नीलेश मोरजकर)
‘बांद्याचा बाप्पा’ला भावपूर्ण निरोप
टाळ-मृदंगाचा गजरः ढोल-ताशांच्या गजराने परिसर दुमदुमला
सकाळ वृत्तसेवा
बांदा, ता. ७ः ढोल-ताशांचा गजर, फटाक्यांची आतषबाजी आणि ‘गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या’ या गजरात बांदा शहर तसेच परिसरातील गणेशभक्तांनी आपल्या लाडक्या बाप्पाला भावपूर्ण निरोप दिला. शहरातील एक सार्वजनिक आणि तब्बल २९१ घरगुती गणपतींचे विसर्जन शनिवारी (ता. ६) मोठ्या उत्साहात करण्यात आले. दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी विठ्ठल मंदिर सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाच्या ''बांद्याचा बाप्पा''ची विसर्जन मिरवणूक लक्षवेधी ठरली. सकाळपासूनच बाप्पाच्या दर्शनासाठी भाविकांची गर्दी होती. सायंकाळी ढोल-ताशांचा गजर, भजन, नृत्य, पारंपरिक लेझीम, टाळ-मृदंग वाजवत मंडळाने भव्य मिरवणुकीला सुरुवात केली. ‘गणपती बाप्पा मोरया’च्या जयघोषाने वातावरण दुमदुमून गेले. मिरवणूक संपूर्ण बाजारपेठेतून मार्गक्रमण करत रात्री उशिरा आळवाडा येथे तेरेखोल नदीपात्रावर पोहोचली. तेथे भाविकांच्या जयघोषात ''बांद्याच्या बाप्पाचे'' विसर्जन करण्यात आले.
या मिरवणुकीसाठी शहरात उत्साहाचे वातावरण पाहायला मिळाले. घराघरांतून महिलांनी आरती करून बाप्पाला निरोप दिला. लहानग्यांनी बाप्पाच्या मूर्तीवर फुलांचा वर्षाव करत आपल्या निरागस भावना व्यक्त केल्या. शहरातील सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांसोबतच प्रत्येक घरगुती बाप्पाचेही भक्तिभावाने विसर्जन करण्यात आले. बांदा शहर व परिसरात एकूण २९२ गणपतींचे विसर्जन झाले. ग्रामीण भागात देखील श्रद्धा, भक्ती आणि उत्साहाच्या वातावरणात विसर्जन सोहळा पार पडला. गावोगावी नदी, तलाव व विहिरींमध्ये विसर्जन करताना भाविकांच्या डोळ्यांत बाप्पाला निरोप देताना अश्रू दाटून आले.
शहरात विसर्जन मिरवणुकीदरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी सहाय्यक पोलिस निरीक्षक गजेंद्र पालवे यांच्या मार्गदर्शनाखाली कडक पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. त्यामुळे विसर्जन सोहळा शांततेत, उत्साहात व सुरक्षित वातावरणात पार पडला. गणेत्सवाच्या दहा दिवसांत शहर व परिसरात धार्मिक वातावरणासोबतच सामाजिक, सांस्कृतिक व भक्तिपूर्ण कार्यक्रमांची रेलचेल होती.
चौकट
पालकमंत्री राणेंनी घेतले श्रींचे दर्शन
सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा बंदरे विकास मंत्री नीतेश राणे यांनी काल (ता. ६) सायंकाळी बांद्याच्या बाप्पाचे दर्शन घेतले. यावेळी त्यांचा मंडळाच्या वतीने सन्मान करण्यात आला. त्यांच्यासोबत भाजपचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
