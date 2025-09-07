-माय राजापूरच्या आराखड्या प्रमाणे पर्यटन विकासाचा प्रयत्न
राजापूर ः आमदार किरण सामंत यांना राजापूर पर्यटन विकास आराखडा सुपूर्द करताना माय राजापूर संस्थेचे पदाधिकारी.
`त्या’ आराखड्यानुसार पर्यटन विकासाचा प्रयत्न
किरण सामंत ः माय राजापूर संस्था सदस्यांची लवकरच भेट
सकाळ वृत्तसेवा
राजापूर, ता. ७ ः तालुक्यातील विविधांगी पर्यटनस्थळांचा विकास करत त्या अनुषंगाने तालुक्याचा पर्यटनदृष्ट्या विकास करण्याच्या उद्देशाने माय राजापूर या सामाजिक संस्थेने राजापूर पर्यटन विकास आराखडा तयार केला आहे. त्याचे आमदार किरण सामंत यांच्याकडे नुकतेच सादरीकरण झाले. या आराखड्यानुसार पर्यटनस्थळांचा विकास करण्यासाठी शासनस्तरावर आपण प्रयत्न करणार असल्याची ग्वाही आमदार सामंत यांनी माय राजापूर संस्थेला दिली.
पर्यटन विकासासाठी संबंधित खात्याचे अधिकारी व माय राजापूर संस्था सदस्य यांची लवकरच भेट घडवून देण्यात येईल. माय राजापूर संस्थेनेही मंजूर विकासकामावर लक्ष ठेवावे व दर्जेदार काम होण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी सूचना त्यांनी या वेळी केली. माय राजापूर संस्थेचे पदाधिकारी नायब तहसीलदार दीपाली पंडित, प्रणोती भोसले, सुधा चव्हाण, अॅड. यशवंत कावतकर, नित्यानंद पाटील, प्रदीप कोळेकर, जगदीश पवार-ठोसर, संदीप देशपांडे, नरेश दसवंत, चंद्रशेखर सिनकर, हृषिकेश कोळेकर यांनी नुकतीच आमदार सामंत यांची येथील शासकीय विश्रामगृह येथे भेट घेतली. या वेळी त्यांनी संस्थेच्यावतीने माय राजापूर संस्थेने तयार केलेल्या राजापूर तालुक्याचा पर्यटन विकास आराखडा सादर केला.
तालुक्यातील विविध पर्यटनस्थळांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन त्या ठिकाणी कोणत्या सोयीसुविधांची आवश्यकता आहे, याचा अभ्यास करून आर्किटेक संदीप पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली माय राजापूर संस्थेने राजापूर तालुका पर्यटन विकास आराखडा तयार केला आहे. पर्यटन विकासासाठी कोकणला राज्यशासनाने स्वतंत्र निधी द्यावा, त्याचे वितरण ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, महाराष्ट्र शासन अशा वेगवेगळ्या स्तरावर व्हावे, पर्यटनस्थळावर स्वच्छतागृह, पार्किंग व्यवस्था, पथदीप ही व्यवस्था ग्रामपंचायत स्तरावर करण्यात यावी, अस्तित्वातील रस्त्याची देखभाल दुरुस्ती जिल्हा परिषदेमार्फत व्हावी, मोठे पूल, नवीन रस्ते व नावीन्यपूर्ण बाबी या शासनामार्फत करण्यासाठी या आराखड्याचा उपयोग व्हावा हा प्राथमिक हेतू असल्याचे माय राजापूरतर्फे या वेळी स्पष्ट केले.
चौकट ः
आराखड्यात समाविष्ट पर्यटनस्थळे
उन्हाळे येथील राजापूरची गंगा, खडपेवाडी येथील शिवकालीन वखार पुननिर्माण, शिवकालीन पूल जवाहर चौक, नाटे येथील यशवंतगड, कशेळी सनसेट पॉईंट, वेत्ये समुद्रकिनारा, आंबोळगड समुद्रकिनारा, माडबन समुद्रकिनारा, दांडे समुद्रकिनारा, चुनाकोळवन येथील धबधबा, सौंदळ येथील ओझरकडा धबधबा, काजिर्डा धबधबा, हर्डी येथील कातळकडा धबधबा, श्री धूतपापेश्वर मंदिर, कशेळी येथील कनकादित्य मंदिर, आडिवरे येथील श्री महाकाली मंदिर, देवाचेगोठणे येथील श्री भार्गवराम मंदिर, देवीहसोळ येथील आर्या दुर्गा मंदिर, तेरवण येथील विमलेश्वर मंदिर, मिठगवाणे येथील अंजनेश्वर मंदिर.
