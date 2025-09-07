मुंबईला जाणाऱ्या एसटी फुल्ल
चिपळूण ः येथील मध्यवर्ती बसस्थानकावर चाकरमान्यांच्या परतीच्या प्रवासासाठी एसटी बस उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत.
चिपळूण आगारातून ;७४ विशेष बसचे नियोजन
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. ७ : गणेशोत्सवासाठी गावोगावी आलेले कोकणवासी गणेश विसर्जनानंतर पुन्हा परतीच्या प्रवासासाठी निघाल्याने चिपळूण आगाराला जत्रेचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. कोकणवासीयांचा प्रवास सुखकर व्हावा यासाठी आगार प्रशासनाकडून सुसज्ज व्यवस्था करण्यात आली होती. विशेष म्हणजे यंदा कोकणवासियाच्या सेवेसाठी आगाराकडून ग्रुपबुकिंगवर अधिक भर देण्यात आला. ७४ विशेष गाड्या चिपळूण आगारातून सोडण्यात आल्या आहेत.
गणेशोत्सव आणि कोकणवासीय हे अनोखे नाते असल्याने या सणानिमित्त मुंबई, पुण्याच्या ठिकाणी असलेले बहुसंख्य कोकणवासीय गेल्या सोमवारी गावच्या दिशेने दाखल झाले होते. मंगळवारी सात दिवसाच्या गणरायाचे विसर्जन करण्यात आले. विसर्जनानंतर दाखल झालेला कोकणवासीय मंगळवारी सायंकाळपासून पुन्हा कर्मभूमीकडे निघाला. बुधवारी बहुतांशी कोकणवासी परतीच्या प्रवासासाठी निघाल्याने या वेळी प्रवाशांची झालेली गर्दी लक्षात घेता चिपळूण आगाराला एकप्रकारे जत्रेचे स्वरूप प्राप्त झाले होते. या वेळी बसस्थानकातून मुंबईच्या दिशेने निघालेल्या एसटी बसेस तुडुंब भरून जात होत्या. मंगळवारी ४२ तर बुधवारी १२६ बसेस कोकणवासीयांना घेऊन रवाना झाल्या. कोकणवासीयांचा प्रवास सुखकर व्हावा शिवाय प्रवासादरम्यान त्यांची गैरसोय होऊ नये यासाठी आगार प्रशासनाने जादा प्रवासी वाहतूक केंद्र शिवाय स्वतंत्र कर्मचारी तैनात केले होते.
