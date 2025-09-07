केळकर हायस्कूलमध्ये अध्याय पाठांतर स्पर्धा
केळकर हायस्कूलमध्ये
अध्याय पाठांतर स्पर्धा
देवगड, ता. ७ : तालुक्यातील वाडा येथील अ. कृ. केळकर हायस्कूलमध्ये श्रीपाद काळे स्मृती भगवद्गीता अध्याय पाठांतर स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. ही स्पर्धा २६ नोव्हेंबरला होणार असून, विविध तीन गटांत घेण्यात येणार आहे. यामध्ये बालवर्ग ते तिसरीच्या गटासाठी (अध्याय १५ वा, श्लोक १ ते १०), चौथी ते सातवी गटासाठी (अध्याय १५ वा, श्लोक १ ते १५) आणि आठवी ते दहावी गटासाठी (अध्याय १५ वा संपूर्ण) असे तीन गट आहेत. इच्छुक विद्यार्थ्यांनी आपल्या प्रशालेमार्फत १० ऑक्टोबरपर्यंत मुख्याध्यापिका स्मिता तेली, शाला समितीचे अध्यक्ष हर्षद जोशी किंवा स्पर्धा समन्वयक भूषण दातार यांच्याकडे नावनोंदणी करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
मासळी खरेदीसाठी
देवगडमध्ये झुंबड
सकाळ वृत्तसेवा
देवगड, ता. ७ : गणेश विसर्जनानंतर खवय्यांनी आज तालुक्याच्या विविध भागांत मासळी बाजारासह चिकन, मटण खरेदीसाठी गर्दी केली होती. येथे काहींनी शनिवारी (ता. ६) सायंकाळीच चिकन खरेदीसाठी गर्दी केल्याचे चित्र होते. आज रविवार असल्याने मासळीचे दर चांगलेच वधारले होते. काही जण संपूर्ण श्रावण महिन्यासह घरगुती गणेश विसर्जन होईपर्यंत मांसाहार करत नाहीत. ज्या मंडळींच्या गौरी-गणपतींचे विसर्जन झाले, त्यांनी दुसऱ्या दिवशी आपला मोर्चा मासे, चिकन, मटण खरेदीकडे वळवला होता. तर काहींनी शनिवारी अनंत चतुर्दशीला गणेश विसर्जन झाल्यानंतर सायंकाळी चिकन खरेदीसाठी गर्दी केली होती. आज रविवार असल्याने सकाळपासूनच चिकन, मटण, मासे खरेदीसाठी अनेकांनी बाजारात धाव घेतली. आज सकाळी खरेदीसाठी धांदल उडाली होती. ग्रामीण भागात काही जण गौरीच्या सणाला मांसाहाराचा बेत आखतात; मात्र यावेळी गौरीचा सण सोमवारी आल्याने काहींना त्या दिवशी मांसाहार करण्याचे टाळून शाकाहारी बेत आखावा लागला. त्यामुळे काहींनी गौरी-गणपतींचे विसर्जन झाल्यानंतर, तर काहींनी आज मासळी बाजारात धाव घेतली. बाजारात मासे, चिकन, मटण खरेदीसाठी गर्दी झाली होती.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.