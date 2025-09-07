चिपळूण ःसार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाच्या स्पर्धांचा निकाल जाहीर
चिपळूण, ता. ७ : चिपळूण येथील सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाने आयोजित केलेल्या विविध स्पर्धांचा निकाल जाहीर झाला.
स्पर्धेचा निकाल असा : सुंदर हस्ताक्षर स्पर्धा (मराठी) - प्रथम गट : आरोही बोयणे, आराध्या मोरे, जिजा खातू, सानिया बांद्रे. द्वितीय गट : क्षिती सोमण, अन्विता राऊत, सारंग दांडेकर, विराज सोनवणे. सुंदर हस्ताक्षर स्पर्धा (इंग्रजी) - प्रथम गट : आरोही बोयणे, श्रद्धा लटके, आदित्य मातोरे, स्वानंदी खेडेकर. द्वितीय गट : क्षिती सोमण, अन्विता राऊत, आराध्य देशमुख, आर्शिन पठाण. रंगभरण स्पर्धा - लहान शिशू गट : युवांश बडदे, शिरीष यादव, रिहान गायकर, भार्गवी कांबळे. द्वितीय गट : इंद्रनील राजेशिर्के, मनस्वी देवरुखकर, इशित संसारे, तलाठी. तृतीय गट : तन्वी साठे, ओवी रेडीज, आस्था साडविलकर, आदित्य माटोरे. चित्रकला स्पर्धा - प्रथम गट : नेहा सोमण, झरिना कच्छी, सिद्धी महाले, श्रीपल्ली सुर्वे. द्वितीय गट : अक्षता माटोरे. अभिनय स्पर्धा - प्रथम गट : स्पृहा रावणंग, ओवी रेडीज, निधी साडविलकर, देवांश देशमाने. द्वितीय गट : स्वरा खैर, रुद्र बांडागळे, गायत्री तांबे, वेदांत साडविलकर. महाविद्यालयीन व खुला गट : शैलेश आंब्रे, योगेश बांडागळे, विक्रांत टेरवकर. बुद्धिबळ स्पर्धा - प्रथम गट : ध्रु उपरीकर, अर्णव कांबळी, मयंक जाधव, मार्मिक मानके. द्वितीय गट : देवेश थत्ते, सानिया दळवी, शर्विल हातणकर, रणवीर पवार, रजनीश जोशी. तृतीय गट : साई जाधव, सोहम अभ्यंकर, अमेय नांदिवडेकर, अर्णवी सावंत, सारंग दांडेकर. पाककला स्पर्धा (महिला खुला गट) - जान्हवी बाष्टे, सुदैवी ठसाळे, अस्मिता भाटवडेकर, जान्हवी हुंबरे, स्वप्नाली निवाते.
