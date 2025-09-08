गोवळवाडी येथे सभागृहाचे भूमिपूजन
rat७p१०.jpg-
२५N८९९३१
सावर्डे ः धामापूरतर्फे संगमेश्वर गोवळवाडी येथील सभागृहाच्या भूमीपूजन समारंभाप्रसंगी आमदार शेखर निकम व ग्रामस्थ.
गोवळवाडी येथे सभागृहाचे भूमीपूजन
सावर्डे, ता. ८ : संगमेश्वर तालुक्यातील धामापूरतर्फे संगमेश्वर गोवळवाडी येथे सभागृहाचे भूमीपूजन आमदार शेखर निकम यांच्या हस्ते झाले. धामापूरतर्फे संगमेश्वर गोवळवाडीच्या ग्रामस्थांनी आमदार निकम यांच्याकडे सामाजिक सभागृहाची मागणी केली होती. या मागणीनुसार आमदार निकम यांनी कोयना भूकंप योजनेतून या सभागृहाला निधी मंजूर केला.
समाजाच्या उन्नतीसाठी सामाजिक, सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक विकास अत्यंत महत्त्वाचा आहे. सभागृहाच्या निर्मितीमुळे स्थानिक, सामाजिक व सांस्कृतिक उपक्रमांना चालना मिळेल तसेच आपल्या परिसरात शालेय आणि सामूहिक उपक्रमांसाठी एक उत्तम व्यासपीठ निर्माण होईल, असे विचार आमदार निकम यांनी व्यक्त केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.