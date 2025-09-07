''विसर्जन'' निर्माल्यापासून खत निर्मिती
मालवण : डॉ. नानासाहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठानतर्फे येथील बंदर जेटी परिसरात खत निमिर्तीसाठी निर्माल्य गोळा करण्याचा उपक्रम राबविण्यात आला. (छायाचित्र : प्रशांत हिंदळेकर)
‘विसर्जन’ निर्माल्यापासून खत निर्मिती
मालवणात उपक्रमास प्रतिसाद; धर्माधिकारी प्रतिष्ठानचे पर्यावरणासाठी पाऊल
सकाळ वृत्तसेवा
मालवण, ७ : श्री गणेशोत्सव काळात होणारे जलप्रदूषण टाळण्यासाठी आणि पर्यावरणाचे संरक्षण करण्यासाठी डॉ. नानासाहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठान, रेवदंडा (ता. अलिबाग) यांच्या वतीने मालवण बंदर जेटी येथे एक आदर्शवत उपक्रम राबविण्यात आला. गणेश विसर्जनावेळी जमा होणाऱ्या निर्माल्यापासून खतनिर्मिती करण्याच्या या उपक्रमास गणेशभक्तांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला.
गणपती विसर्जन स्थळांवर मोठ्या प्रमाणात निर्माल्य जमा होते. डॉ. नानासाहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठानच्या श्री समर्थ बैठकीतील शेकडो साधकांकडून हे निर्माल्य गोळा करून त्याचे वर्गीकरण केले. यात फुले, पाने आणि इतर नैसर्गिक वस्तू वेगळ्या करण्यात आल्या. गोळा केलेल्या या निर्माल्यापासून शेणखत आणि मातीचा वापर करून खत तयार करण्यात येत आहे. निसर्गाकडून मिळालेले घटक पुन्हा निसर्गालाच परत देणारी ही प्रक्रिया एक उत्तम पर्यावरणपूरक मॉडेल बनली आहे.
या उपक्रमातून मालवण तालुक्यातील विविध भागांतील श्री सदस्य सहभागी झाले होते, त्या सर्वांच्या प्रयत्नांमुळे सुमारे एक टन निर्माल्य गोळा करण्यात आले. त्यापासून उत्कृष्ट दर्जाचे खत तयार केले जाईल. या उपक्रमाविषयी माहिती देताना प्रतिष्ठानचे जिल्हा संयोजक आशीष पाटील आणि साधक सुधीर धुरी यांनी, तयार केलेले हे खत सरकारी वृक्ष लागवड प्रकल्पांसाठी वापरले जाईल. विशेषतः साळेल येथे लावलेल्या वनौषधी झाडांसाठी याचा उपयोग केला जाणार आहे, असे सांगितले.
हा पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत उपक्रम केवळ गणेशोत्सवापुरता मर्यादित नाही, तर जिल्ह्याच्या इतर ठिकाणीही तो राबवला जात आहे. तयार झालेले खत प्रतिष्ठानच्या विविध श्री बैठकीतील सदस्यांना झाडांसाठी दिले जाते. जेव्हा ही झाडे मोठी होतात, तेव्हा ती संबंधित सरकारी संस्था किंवा शासनाच्या ताब्यात दिली जातात. धर्माधिकारी प्रतिष्ठानच्या या दूरदृष्टी उपक्रमाचे गणेशभक्तांकडून आणि पर्यावरणप्रेमींकडून मोठ्या प्रमाणावर कौतुक होत आहे.
