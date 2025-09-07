शेतकऱ्यांचा सन्मान करत शक्तीपीठ महामार्ग रद्द करा
शेतकऱ्यांचा सन्मान राखून शक्तिपीठ रद्द करा
तासगावजवळ प्रतीकात्मक पुतळ्याचे विसर्जन ः अतितीव्र आंदोलनाचा इशारा
सकाळ वृत्तसेवा
सांगली, ता. ७ : शेतकऱ्यांच्या मागणीचा सन्मान करत शासनाने लादलेला शक्तिपीठ महामार्ग रद्दच करावा. महामार्ग रद्द न झाल्यास तो रद्द करण्यास भाग पाडू, असा इशारा शेतकरी कामगार पक्ष आणि शेतकऱ्यांनी दिला. गव्हाण (ता. तासगाव) येथील अग्रणी नदीत शक्तिपीठ महामार्गाच्या प्रतीकात्मक पुतळ्याचे विसर्जन शनिवारी (ता. ६) शेतकरी कामगार पक्ष, शेतकऱ्यांनी केले.
दरम्यान, ‘‘रद्द करा रद्द करा शक्तिपीठ रद्द करा, जमीन आमच्या हक्काची नाही कुणाच्या बापाची, शेतकरी एकजुटीचा विजय असो, विसर्जन विसर्जन शक्तिपीठ महामार्गाचे विसर्जन, इंकलाब जिंदाबाद’’ अशा घोषणा देण्यात आल्या. शासनाला शेतकऱ्यांच्या डोळ्यातील अश्रू दिसत नाहीत. दीड वर्षापासून शेतकऱ्यांनी फोडलेला टाहो ऐकू येत नाही. शेतकऱ्यांबाबत शासन दगड झाले आहे, अशी प्रतिक्रिया आहे. शेतकरी कामगार पक्षाच्या वतीने नागपूर गोवा शक्तिपीठ महामार्ग बाधित शेतकरी संघर्ष समिती दीड वर्षापासून दिगंबर कांबळे यांच्या नेतृत्वाखाली १२ जिल्ह्यांतील बाधित शेतकरी संघर्ष करीत आहेत. शक्तिपीठ महामार्ग रद्दच करण्यासाठी बाधित शेतकऱ्यांनी हजारो हरकती संबंधित भूसंपादन अधिकाऱ्यांकडे दिल्या होत्या. त्या प्रांताधिकाऱ्यांनी सुनावणी घेत हरकती फेटाळल्या आहेत.
शेतकऱ्यांचे म्हणणे न ऐकून घेता दडपशाहीने मोजणी सुरू केली आहे. सांगली जिल्ह्यासह इतर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी मोजणी अधिकाऱ्यांना प्रचंड विरोध करीत मोजणी होऊ दिली नाही. शासनाला वारंवार निवेदने याकडे दुर्लक्ष केले. शासनाच्या धोरणाचा निषेध करीत अनंत चतुर्दशी दिवशी शनिवार (ता.६) शक्तिपीठ महामार्गाच्या प्रतीकात्मक पुतळ्याचे विसर्जन करत शेतकऱ्यांच्या मागणीचा सन्मान करून शक्तिपीठ महामार्ग रद्दच करावा. तसे न झाल्यास येणाऱ्या काळात आंदोलन आणखी तीव्र करण्यात येईल.’’
मराठा स्वराज्य संघाचे संस्थापक अध्यक्ष महादेव साळुंखे, जोतीराम जाधव, गव्हाणचे सरपंच हणमंत पाटील, दत्ता पवार यांनी आंदोलनास पाठिंबा दिला.
शेतकरी संघर्ष समितीचे दिगंबर कांबळे, दत्तात्रय पाटील, घनश्याम नलावडे, भूषण गुरव, विष्णू सावंत, हणमंत सावंत, गजानन सावंत, वामन कदम, शिवाजी शिंदे, सुनील कांबळे, गजानन पाटील, राहुल जमदाडे, रमेश कांबळे, सुभाष जमदाडे, श्रेयस लांडगे, धनाजी पाटील, रफिक मुलाणी, जगन्नाथ पाटील, नवीन पाटील, महादेव नलावडे, वसंत सूर्यवंशी, माणिक यादव, सागर यादव आदी उपस्थित होते.
