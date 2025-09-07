10 दिवसांच्या गणरायाला भावपूर्ण निरोप
चिपळूण : येथील वाशिष्ठी नदीमध्ये पारंपरिक पद्धतीने श्री गणेशाचे विसर्जन करण्यात आले.
चिपळूणात गणरायाला भावपूर्ण निरोप
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. ७ : तालुक्यातील दहा दिवसांच्या गणेशोत्सवाचा शनिवारी मोठ्या उत्साहात आणि भक्तीमय वातावरणात समारोप झाला. शहरासह ग्रामीण भागात विविध मंडळे आणि घरगुती गणपतींनी विसर्जन मिरवणुकीतून गणरायाला निरोप दिला. तालुक्यात यंदा तब्बल १६ हजार ७२५ घरगुती तर १६ सार्वजनिक गणपतींचे विसर्जन पार पडले.
ढोल-ताशा, झांज, लेझीम यांच्या गजरात आणि फटाक्यांच्या आतषबाजीसह ‘गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या’ या घोषणांनी चिपळूण शहर दुमदुमून गेले. तरुणाईबरोबर महिलांनीही पारंपरिक वेशभूषेत सहभागी होत मिरवणुकीची शोभा वाढवली. वाशिष्ठी नदीसह बहादूरशेख नाका, गोवळकोट आदी ठिकाणी विसर्जनाची व्यवस्था करण्यात आली होती. पर्यावरणपूरक मूर्ती विसर्जनासाठी नागरिकांनी चांगला प्रतिसाद दिला. घरगुती बाप्पापासून ते भव्य मंडळांच्या मूर्तीपर्यंत सर्वांना भक्तांनी डोळ्यांत पाणी आणून निरोप दिला. विसर्जनाचा उत्सव रात्री उशिरापर्यंत सुरू होता. चिपळूण बाजारपेठेतून काढण्यात आलेल्या चिपळूणचा नवसाचा राजा, चिपळूणचा महाराजा, सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ, महावितरण कार्यालय व नगरपरिषदेच्या गणरायाची विसर्जन मिरवणूक विशेष आकर्षण ठरली. तर पोफळी, खेर्डी, सावर्डे, मार्गताम्हाणे, अलोरे आदी गावांमध्ये सार्वजनिक आणि घरगुती गणेशांचे पारंपरिक पद्धतीने विसर्जन पार पडले.
