कुडाळात कराटे विद्यार्थ्यांना बेल्टसह प्रमाणपत्र प्रदान
कुडाळः येथे कराटे विद्यार्थ्यांसमवेत प्रशिक्षक व इतर.
कुडाळात कराटे विद्यार्थ्यांना
बेल्टसह प्रमाणपत्र प्रदान
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. ८ : वर्ल्ड शोटोकान कराटे फेडरेशन इंडिया या संस्थेच्या कुडाळ शाखेतील विद्यार्थ्यांना बेल्ट व प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आले. ही परीक्षा कराटे प्रमुख अशपाक शेख (सेकंड डिग्री ब्लॅक बेल्ट) यांच्या मार्गदर्शनाखाली घेण्यात आली.
उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांचा सत्कार रवीकमल हॉलचे मालक व सामाजिक कार्यकर्ते रविंद्र राऊळ यांच्या हस्ते करण्यात आला. यावेळी कृष्णा गावडे, समिधा चिपकर, श्रुती प्रभू, प्रफुल्ल पवार, बाळू तेंडोलकर व दिनेश पावसकर उपस्थित होते. यशस्वी विद्यार्थी असेः व्हाईट बेल्ट : यश सावंत, पुर्नेश नाडकर्णी, शर्विन तेंडोलकर. येलो बेल्ट : मैत्रेय प्रभु, कीर्ती चव्हाण, मयुरी कुडाळकर, पार्थ पवार, प्रांजल पवार, रणवीर गावडे. ऑरेंज बेल्ट : उपेंद्र पवार. ग्रीन बेल्ट : शैलेश मांजरेकर, दत्तात्रय सावंत, चिन्मयी राऊळ, परीधी खोत, नैतिक राऊळ. ब्लू बेल्ट : कश्वी राऊळ, पूर्वी कुबल, मनस्वी भोगले, सर्वेश गावकर
परपल बेल्ट : दिव्यांगी कुलकर्णी, नेत्रा गुघुसकर. ब्राऊन बेल्ट : दुर्वोंकुर घाडी, वेदांग गुघुसकर. ब्लॅक बेल्ट : शमिका चिपकर, प्रजेश शेट्टी, हेमंत परमार.
