जिल्हाधिकारी धोडमिसेंचे ठाकरे शिवसेनेतर्फे स्वागत
swt811.jpg
90163
सिंधुदुर्गनगरी ः नूतन जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांचे ठाकरे शिवसेना पक्षाच्या शिष्टमंडळाच्या वतीने अभिनंदन करण्यात आले.
जिल्हाधिकारी धोडमिसेंचे
ठाकरे शिवसेनेतर्फे स्वागत
सकाळ वृत्तसेवा
सिंधुदुर्गनगरी, ता. ८ः ठाकरे शिवसेना पक्षाच्या शिष्टमंडळाने नूतन जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांची भेट घेऊन त्यांचे अभिनंदन केले. तसेच जिल्ह्यातील विविध प्रश्न व नागरिकांना भेडसावणाऱ्या समस्यांबाबत चर्चा करून त्या सोडविण्याची विनंती केली.
यावेळी शिष्टमंडळाने जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या प्रश्नांकडे व समस्यांकडे जिल्हाधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधले. यावर जिल्हाधिकारी धोडमिसे यांनी सर्व बाबींचा आढावा घेऊन आवश्यक ती उपाययोजना करून प्रश्न मार्गी लावण्याची ग्वाही दिली.
या भेटीवेळी माजी आमदार वैभव नाईक, परशुराम उपरकर, राजन तेली, जिल्हाप्रमुख संदेश पारकर, कणकवली विधानसभा प्रमुख सतीश सावंत, युवासेना जिल्हाप्रमुख मंदार शिरसाट, उपजिल्हाप्रमुख अमरसेन सावंत, बंडू ठाकूर, अतुल बंगे, अवधूत मालणकर, बाळू पालव, सिद्धेश राणे, अमित राणे, संजय रावले, आप्पा मांजरेकर, समीर परब आदी उपस्थित होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.