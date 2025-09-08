केवळ फोटो
पिकनिक स्पॉटचे रूपडे पालटले....!
राजापूर नगरपालिकेतर्फे रानतळे येथे उभारण्यात आलेल्या ‘पिकनिक स्पॉट’च्या झालेल्या सुशोभिकरणामुळे पिकनिक स्पॉटचे रूपडे पालटताना सौंदर्यांचा नवा साज मिळाला आहे. राजापूर शहराच्या सौदर्यामध्ये भर घालणारा पिकनिक स्पॉट नियमित धक्काधक्कीच्या जीवनामध्ये थोडा निवांतपणा, काहीसा विरंगुळा अन् कलात्मकतता अनुभवण्याच्यादृष्टीने शहरवासियांसाठी निश्चितच उपयुक्त ठरणार आहे. त्याची काही छायाचित्र....
- rat8p6.jpg-
राजापूर ः लहान मुलांसाठी उभारलेली घसरगुंडी.
- rat8p7.jpg-
राजापूर ः पिकनिक स्पॉटच्या येथून दिसणारे नयनरम्य राजापूर शहर परिसर.
- rat8p8.jpg-
असा आहे राजापूर येथील पिकनिक स्पॉट
- rat8p9.jpg-
आकर्षक बैठक व्यवस्था
- rat8p10.jpg-
राजापूर ः पिकनिकस्पॉटच्या बाहेर करण्यात आलेले सुशोभिकरण
