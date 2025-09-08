कल्याणकारी योजना तळागाळात पोहचवा
कल्याणकारी योजना तळागाळात पोहोचवा
जाकीर शेकासन ः अल्पसंख्याक समाजातील कार्यकर्त्यांशी संवाद
सकाळ वृत्तसेवा
सावर्डे, ता ७ : अल्पसंख्याक समाजातील कार्यकर्त्यांनी शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजना तळागाळात पोचवून राष्ट्रवादी काँग्रेस संघटना बळकट करण्यासाठी हातभार लावावा, असे आवाहन राष्ट्रवादी काँग्रेस अल्पसंख्याक सेलचे रत्नागिरी जिल्हाध्यक्ष जाकीर शेकासन यांनी केले.
संगमेश्वर तालुका देवरूख विभाग अल्पसंख्याक समाजातील प्रमुख कार्यकर्त्यांशी देवरूख येथील राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्ष कार्यालयात संवाद साधण्यात आला. त्या वेळी शेकासन म्हणाले, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार अल्पसंख्याक समाजातील लोकांसाठी कल्याणकारी योजना राबवत आहेत तसेच अल्पसंख्याक समाजाच्या हिताचे निर्णय घेत असून, अल्पसंख्याक समाजावर अन्याय होऊ नये यासाठी सतत प्रयत्न करत आहेत. अल्पसंख्याक विभाग राज्य अध्यक्ष आमदार इद्रीसभाई नायकवडी अल्पसंख्याक समाजाच्या विकासासाठी अजित पवार यांच्याकडे सतत पाठपुरावा करत असल्यानेच अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी ‘मार्टी’ सारखी योजना अंमलात आली. या योजनेंतर्गत अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी तसेच प्रशिक्षणासाठी मोठी मदत होणार आहे, असे शेकासन यांनी सांगितले.
आमदार शेखर निकम यांनी यापूर्वी अल्पसंख्याक समाजासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी मतदार संघात खर्च केला. आमदार निकम यांच्या माध्यमातून व प्रयत्नातून अल्पसंख्याक बहुलवस्तीत अनेक विकासकामे मार्गी लागली. येत्या कालावधीतही विकासकामे प्रस्तावित असून, लवकरच या कामांना शासकीयस्तरावर मान्यता मिळेल. विकासकामे करताना पक्ष संघटनाही बळकट करण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी अल्पसंख्याक समाजातील कार्यकर्त्यांनी पुढे यावे, असे आवाहन शेकासन यांनी केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.