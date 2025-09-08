मेमन जमाततर्फे स्वच्छता अभियान
चिपळूण : ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन युथविंग चिपळूण आणि चिपळूण मेमन जमात यांच्यातर्फे ईद ए मिलादचे औचित्य साधून स्वच्छता अभियान राबविण्यात आले. शुक्रवारी (ता. ५) ईद ए मिलाद या सणानिमित्त ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन व चिपळूण मेमन जमात यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा उपक्रम राबविला. या दरम्यान मिरवणुकीच्या मार्गानुसार सर्व भागामध्ये तसेच जमाव असलेल्या ठिकाणी कचरा साठवून नगरपालिकेच्या कचरा प्रकल्पापर्यंत पोहोचविण्याचे काम युथ विंगच्या सदस्यांनी मिळून केले.
ग्रंथालयांचा होणार
पुरस्काराने सन्मान
रत्नागिरी ः डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर उत्कृष्ट सार्वजनिक ग्रंथालय आणि डॉ. एस. आर. रंगनाथन उत्कृष्ट ग्रंथालय कार्यकर्ता व सेवक (ग्रंथमित्र) पुरस्कारासाठी आवाहन केले आहे. २०२४-२५ साठी इच्छूक असणारी ग्रंथालये, कार्यकर्ते व सेवक (ग्रंथमित्र) यांनी आपले विहित नमुन्यातील अर्ज कागदपत्रांसह ३० सप्टेंबरपर्यंत तीन प्रतीत जिल्ह्यातील जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयाकडे पाठवावेत.
स्पर्श शिष्यवृतीसाठी
विद्यार्थ्यांना आवाहन
रत्नागिरी ः भारतीय टपाल विभागातर्फे आयोजित फिलाटेली (पोस्टाची तिकटे जमविण्याचा) छंद जोपासणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी दीनदयाळ स्पर्ध शिष्यवृत्ती योजना सुरू करण्यात आली आहे. यासाठी अर्ज करण्याची अंतिम मुदत ९ सप्टेंबरपर्यंत आहे. चालू आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये होणाऱ्या दीनदयाळ शिष्यवृत्ती योजना परीक्षेमध्ये जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन डाकघर अधीक्षक ए. डी. सरंगले यांनी केले आहे.
