''विश्वकर्मा दिवस'' श्रमिक दिन म्हणून घोषित करा

सिंधुदुर्गनगरी ः जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांना भारतीय मजदूर संघ सिंधुदुर्गच्या वतीने निवेदन सादर करण्यात आले.
भारतीय मजदूर संघः जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
सिंधुदुर्गनगरी, ता. ८ः ‘विश्वकर्मा दिवस’ (१७ सप्टेंबर) राष्ट्रीय श्रमिक दिन म्हणून घोषित करावा, अशी मागणी भारतीय मजदूर संघ सिंधुदुर्गच्या वतीने जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
भारतीय मजदूर संघ सिंधुदुर्गच्या वतीने आज जिल्हाधिकारी धोडमिसे यांना सादर केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, १७ सप्टेंबर या दिवशी विश्वकर्मा दिन म्हणून सर्व शासकीय कार्यालयामध्ये विश्वकर्मा पूजन कार्यक्रम आयोजित करण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाने परिपत्रक काढले आहे. याबाबत भारतीय मजदूर संघाच्या वतीने शासनाचे अभिनंदन करण्यात येत आहे. मात्र, १७ सप्टेंबर हा विश्वकर्मा दिन, राष्ट्रीय श्रमिक दिन म्हणून घोषित करण्याबाबत सकारात्मक विचार व्हावा.
भारतीय संस्कृतीत भगवान विश्वकर्मा हे जगातील पहिले अभियंता, तंत्रज्ञ आणि श्रमिकांचे देव मानले जातात. विविध प्रकारच्या श्रम कौशल्याचा सन्मान तंत्रज्ञान व उत्पादन क्षेत्रातील कामगारांचे योगदान आणि देशाच्या प्रगतीत त्यांच्या भूमिकेची जाण ठेवण्यासाठी १७ सप्टेंबर विश्वकर्मा जयंती विशेष महत्त्वाची आहे. औद्योगिक, तांत्रिक व सामाजिक जीवनात श्रमिक वर्गाचे योगदान अमूल्य आहे. पण, राष्ट्रीय स्तरावर श्रमिकांच्या कार्याचा गौरव करणारा व सन्मान करणारा राष्ट्रीय श्रमिक दिन घोषित केलेला नाही.
तरी १७ सप्टेंबर विश्वकर्मा जयंती हा दिवस ''राष्ट्रीय श्रमिक दिन'' म्हणून घोषित करण्यात यावा. या दिवशी देशभरात श्रमिकांच्या कल्याणासाठी विशेष कार्यक्रम, सन्मान सोहळे, जनजागृती उपक्रम राबविण्यात यावे. शिक्षण संस्थांमध्ये औद्योगिक व कामगार संघटनांमध्ये या दिवसाच्या औचित्य साधून श्रमिक योगदानाची जाणीव करून देणारे उपक्रम आयोजित करावेत. राष्ट्रीय श्रमिक दिनाची घोषणा ही केवळ श्रमिक वर्गाच्या सन्मानाची बाब नसून देशाच्या विकासातील त्यांच्या भूमिकेला योग्य ती मान्यता देणारी ठरेल, असे या निवेदनात नमूद केले आहे.
याबाबतचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आले. यावेळी सिंधुदुर्ग जिल्हा भारतीय मजूर संघाचे जिल्हाध्यक्ष सत्यविजय जाधव, कोकण विभाग संघटन मंत्री भगवान साटम, जिल्हा उपाध्यक्ष प्राची परब, शुभांगी सावंत, दत्ताराम घाडीगावकर आदी उपस्थित होते.
