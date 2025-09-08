सिंधुदुर्गनगरी प्राधिकरणमधील समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न
सिंधुदुर्गनगरी ः जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांचे स्वागत करताना भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत.
सिंधुदुर्गनगरी प्राधिकरणमधील
समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न
जिल्हाधिकारीः भाजप जिल्हाध्यक्षांना आश्वासन
सकाळ वृत्तसेवा
ओरोस, ता. ८ः सिंधुदुर्गनगरी प्राधिकरण क्षेत्रातील समस्यांची माहिती करून घेत त्या सोडविण्यासाठी प्राधान्य दिले जाईल, असे आश्वासन नूतन जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत यांना दिले आहे.
श्री. सावंत यांनी आज जिल्हाधिकारी धोडमिसे यांची भेट घेवून जिल्ह्यात भाजपच्या वतीने पुष्पगुच्छ देवून स्वागत केले. यावेळी त्यांच्या समवेत पक्षाचे जिल्हा चिटणीस प्रसन्न देसाई तसेच अपर जिल्हाधिकारी शुभांगी साठे उपस्थित होते. यावेळी सावंत यांनी जिल्ह्याची राजधानी असलेल्या सिंधुदुर्गनगरी क्षेत्रातील समस्यांबाबत जिल्हाधिकारी यांच्याशी चर्चा केली.
सावंत यांनी आपण सिंधुदुर्गनगरी नवनगर विकास प्राधिकरण समितीचा सदस्य आहे. सिंधुदुर्गनगरीमधील रस्त्यांमध्ये सध्या मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडले आहेत. समितीकडे असलेल्या निधीतून किमान खड्डे बुजविण्यात यावेत. तसेच सिंधुदुर्गनगरी नगरपंचायत प्रस्ताव शासन दरबारी पाठविण्यात आला आहे. त्यासाठी आपल्या स्तरावरून पाठपुरावा व्हावा, अशी विनंती केली. त्यावर जिल्हाधिकारी यांनी याबाबत माहिती मागवून घेवून पुढील कार्यवाही करते, असे सांगितले.
