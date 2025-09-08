उत्कृष्ट काम करणाऱ्या ग्रामपंचायतींना पारितोषिके
मुलींच्या क्रिकेट संघाच्या
कर्णधारपदी सिद्दीकी
खेड ः रत्नागिरी जिल्ह्याच्या १५ वर्षांखालील मुलींच्या क्रिकेट संघाच्या कर्णधारपदी खेड तालुक्यातील अमल सिद्दीकीची निवड झाली आहे. खेड क्रिकेट अकादमीमध्ये प्रशिक्षण घेत असलेल्या अमलने कठोर मेहनतीच्या जोरावर हे यश मिळवले आहे. ती खेड येथील एम.आय.बी. गर्ल्स हायस्कूल अँड ज्युनिअर कॉलेजमध्ये सहावीमध्ये शिकते. शिर्शी (खेड) येथील मूळ रहिवासी असलेली अमल सध्या जलाल शाह मोहल्ला, भोस्ते, खेड येथे राहते. अमल ही सलीम इशाक सिद्दीकी यांची कन्या आहे. खेड क्रिकेट अकादमी, तिचे प्रशिक्षक, एम.आय.बी. गर्ल्स हायस्कूल आणि स्थानिक क्रिकेटप्रेमींनी तिचे अभिनंदन केले आहे.
उत्कृष्ट काम करणाऱ्या
ग्रामपंचायतींना बक्षीसे
रत्नागिरी ः स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून प्रामुख्याने काम करणाऱ्या ग्रामपंचायतीला कामगिरीनुसार प्रोत्साहित करून त्यांची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी उत्कृष्ट काम करणाऱ्या ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषदांसाठी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षापासून तालुका, जिल्हा, महसूल विभाग व राज्य अशा चारस्तरांवर प्रोत्साहन देण्यासाठी मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान राबविण्यात येणार आहे. सर्वोत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या ग्रामपंचायतींसाठी लाखो रुपयांची बक्षिसे मिळणार आहेत. अभियानामुळे ग्रामपंचायतींना लाखो रुपयांचे बक्षीस मिळविण्याची संधी प्राप्त झाली आहे. मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानाचा कालावधी हा १७ सप्टेंबर ते ३१ डिसेंबर असा आहे. ग्रामपंचायतीमध्ये लोकसहभागाची चळवळ निर्माण करणे. ग्रामीण नागरिकांना सुलभ रीतीने सेवा देणे, महाराष्ट्रातील थोर संत पंरेपरेचा सहभाग घेणे. आरोग्य, शिक्षण, उपजीविका, सामाजिक न्याय या मुख्य क्षेत्रामध्ये ग्रामपंचायतीचा सहभाग वाढवून पंचायत राज संस्था गतिमान करणे या संकल्पनेतून हे अभियान राबविले जात आहे.
