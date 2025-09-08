दामले विद्यालयात आंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिन
-Rat८p१५.jpg-
P२५N९०१८३
रत्नागिरी : दामले विद्यालयात आंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिनी उपस्थित नवसाक्षर आणि मान्यवर.
------
दामले विद्यालयात नवसाक्षरांचा सत्कार
आंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिन ; विद्यालयाचाही सन्मान
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ८ : शहरातील नगर पालिका शाळा क्रमांक १५, दामले विद्यालयात आंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिन उत्साहात साजरा करण्यात आला. यानिमित्त नवसाक्षरांचा सन्मान करण्यात आला.
यानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात मंचावर शाळा व्यवस्थापन समिती उपाध्यक्ष कस्तुरी पराडकर, नगर पालिका प्रतिनिधी श्री. व्हनमोरे, मुख्याध्यापक भगवान मोटे, शिक्षक जुलेखा काझी, विलास शेंडगे आदी मान्यवर उपस्थित होते. या वेळी महाराष्ट्र राज्य नगरपालिका शिक्षक संघटनेच्या वतीने देण्यात येणारा राज्यस्तरीय प्रेरणादायी शाळा पुरस्कार दामले विद्यालयाला प्राप्त झाल्याबद्दल शाळेचा सन्मान करण्यात आला. याच संघटनेचा राज्यस्तरीय सक्षम महिला शिक्षक पुरस्कार शाळेच्या शिक्षिका श्रद्धा गांगण यांना प्राप्त झाल्याबद्दल त्यांना गौरविण्यात आले. रोटरी क्लबचा या वर्षीचा आदर्श मुख्याध्यापक पुरस्कार प्राप्त श्री. मोटे यांचा विशेष सन्मान करण्यात आला. कार्यक्रमाला नवसाक्षर अर्चना घडशी, लक्ष्मण जोशी, आशा कांबळे, श्री. भोजे, सविता आखाडे यांच्यासह स्वयंसेवक श्रेया जोशी व शिक्षक उपस्थित होते.
चौकट
नवसाक्षरांसाठी रोज एक तास
याप्रसंगी पराडकर यांनी नवसाक्षरांसाठी व शासनाच्या साक्षरता मोहिमेसाठी आपण दररोज एक तास मार्गदर्शन करणार असल्याचे सांगितले. ज्या नवसाक्षरांना शिकायचे आहे, त्यांनी आपल्याशी संपर्क करावा, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.