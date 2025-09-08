मयेकर खून प्रकरण फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवा
रत्नागिरी ः जिल्हा पोलिस अधीक्षकांना निवेदन देताना ठाकरे शिवसेनेचे पदाधिकारी.
मयेकर खून खटला फास्ट ट्रॅकवर चालवा
ठाकरे शिवसेनेची मागणी ; पोलिस अधीक्षकांना निवेदन
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ८ ः मिरजोळे येथील भक्ती मयेकर आणि इतर हत्या करणाऱ्या संशयितांवर फास्ट ट्रॅक न्यायालयात खटला चालवून त्याला कडक शिक्षा व्हावी, अशी मागणी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षातर्फे आज करण्यात आली. याबाबत पोलिस अधीक्षक नितीन बगाटे यांना आज निवेदन देण्यात आले.
रत्नागिरी तालुक्यातील मिरजोळे येथील भक्ती मयेकर हिला बारमध्ये ठार मारून तिचा मृतदेह आंबा घाटात दरीत टाकल्याचे पोलिस तपासात उघड झाले आहे. याप्रकरणी संशयित म्हणून दुर्वास पाटील व इतर तीन जणांना अटक करण्यात आली आहे. पोलिस तपासात आणखी दोन खून केल्याचे कबूल केले आहे. या घटना पुन्हा घडू नयेत व इतर आरोपी पुन्हा निर्माण होऊ नयेत यासाठी भक्ती प्रकरणाचा सखोल तपास करावा आणि आरोपींना कडक शिक्षा व्हावी यासाठी ही केस फास्ट ट्रॅक न्यायालयात चालवून जास्तीतजास्त शिक्षा व्हावी, अशी मागणी ठाकरे शिवसेनेतर्फे करण्यात आली आहे.
निवेदन देताना शिवसेनेचे उपनेते बाळासाहेब माने, रत्नागिरी तालुकाप्रमुख शेखर घोसाळे, शहरप्रमुख प्रशांत साळुंखे, शहर संघटक प्रसाद सावंत, उपतालुकाप्रमुख सुभाष पावसकर, सुभाष रहाटे, महेंद्र चव्हाण, युवासेना तालुका प्रमुख संदेश नारगुडे, उप शहर प्रमुख सलील डाफळे, नितीन तळेकर यांच्यासह सर्व शिवसैनिक उपस्थित होते.
