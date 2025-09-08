क्राईम
कंटेनरच्या धडकेत
वृद्ध पादचारी जखमी
रत्नागिरी ः शहरातील कुवारबाव येथे रस्ता ओलांडणाऱ्या वृद्ध पादचाऱ्याला कंटेनरने धडक दिली. या धडकेत वृद्ध गंभीर जखमी झाला. या प्रकरणी शहर पोलिस ठाण्यात संशयित कंटेनर चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सोहराब सखावत अली (वय २५, रा. पुरेमिशा, उत्तरप्रदेश) असे संशयित कंटनेर चालकाचे नाव आहे. ही घटना शनिवारी (ता. ६) सायंकाळी कुवारबाव येथे घडली. पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार परशुराम गंगाराम घोसाळकर (वय ६५, रा. साईनगर, कुवारबाव, रत्नागिरी) हे सायंकाळी कुवारबाव येथे गेले होते. तेथे रस्ता ओलांडत असताना रत्नागिरीहून येणारा कंटेनर चालक सोहराब अली याने त्यांना धडक दिली. या अपघातात त्यांच्या नाकाला, डोक्याला, पायाला आणि हाताला दुखापत झाली आहे. या प्रकरणी परशुराम घोसाळकर यांनी शहर पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. तक्रारीवरुन पोलिसांनी संशयित कंटेनर चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
प्रौढाचा आकस्मिक मृत्यू
रत्नागिरी ः खासगी दवाखान्यातून उपचार घेवून आलेल्या प्रौढ घरी जेवण करून झाल्यानंतर विश्रांती घेत असताना त्यांना अचानक चक्कर आली. उपचारासाठी जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल केले होते. तेथील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी त्यांना तपासून मृत घोषित केले. संतोष गोविंद चव्हाण (वय ५५, रा. निवळी बावनदी, रत्नागिरी) असे मृत प्रौढाचे नाव आहे. ही घटना रविवारी (ता. ७) घडली. पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार शनिवारी संतोष चव्हाण यांच्या छातीत दुखत असल्याने त्यांनी खासगी रुग्णालयात उपचार घेतले. घरी आल्यानंतर त्यांनी जेवण करुन विश्रांती घेत असताना त्यांना अचानक चक्कर आली. तातडीने त्यांना खासगी रुग्णालयात दाखल केले होते. अधिक उपचारासाठी जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल केले असता तेथील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी त्यांना तपासून मृत घोषित केले. ग्रामीण पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे.
अवैद्य मद्यसाठ्यावर
पोलिसांचा छापा
रत्नागिरी ः देवरूख ते मार्लेश्वर (ता. संगमेश्वर) येथील एका बांधाट्या आडोशाला होणाऱ्या विदेशी मद्य विक्रीवर पोलिसांनी कारवाई केली. या कारवाईत ४ हजार २९० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. देवरुख पोलिस ठाण्यात संशयिताविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अंकुश लक्ष्मण पोवार (वय ३८, रा. गोठणे पुर्नवसन, ता. संगमेश्वर) असे संशयिताचे नाव आहे. ही घटना रविवारी (ता. ७) रात्री आठच्या सुमारास देवरुख ते मार्लेश्वर जाणाऱ्या रस्त्यालगत एका चिऱ्याचे बांधाच्या आडोशाला निदर्शनास आली. पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार संशयित विनापरवाना विदेशी मद्य विक्री करत असल्याची गोपनिय माहिती पोलिसांना मिळाली होती. त्या आधारे पोलिसांनी रविवारी कारवाई केली. या कारवाईत संशयिताकडे ४ हजार २९० रुपयांच्या विविध विदेशी मद्याच्या बाटल्या आढळल्या. पोलिसांनी त्या जप्त केल्या. या प्रकरणी पोलिस हेड कॉन्स्टेबल अभिषेक वेलवणकर यांनी देवरुख पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. तक्रारीवरुन पोलिसांनी मद्य विक्री करणाऱ्या संशयितावर गुन्हा दाखल केला आहे.
