मुणगे भगवती देवस्थानतर्फे धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम

मुणगे ः देवी भगवती देवस्थानच्या वतीने मंदिरात विराजमान गणपती मूर्ती. (छायाचित्र ः अमर मुणगेकर)
सकाळ वृत्तसेवा
मुणगे, ता. ९ः येथील देवी भगवती देवस्थानच्या वतीने भगवती मंदिरामध्ये आयोजित केलेल्या एकवीस दिवसीय गणेशोत्सवानिमित्त विविध कार्यक्रमांना आजपासून सुरुवात झाली. यामध्ये दररोज रात्री गावातील वाडीवाडीतील स्थानिक भजन मंडळांची भजने होणार आहेत. उद्या (ता. १०) रात्री ९.३० वाजता पावणादेवी समईनृत्य मंडळ किंजवडे यांचे समईनृत्य, गुरुवारी (ता. १२) रात्री ९.३० वाजता रिक्षा चालक-मालक संघ, व्यापारी आणि मित्रमंडळ भगवती मंदिर मुणगे यांच्यावतीने दुर्गाई फुगडी मंडळ कातवण-देवगड यांचे फुगडी नृत्य, शुक्रवारी (ता. १३) रात्री ९.३० वाजता आंबा बागायतदार पुरस्कृत माऊली वारकरी दिंडी भजन मंडळ मोर्वे-देवगड यांचे दिंडी भजन, रविवारी (ता. १४) सकाळी १० वाजता सत्यनारायण महापूजा, ११.३० वाजता श्रींची महाआरती, १२ वाजता तीर्थप्रसाद, सायंकाळी ४ वाजता स्थानिक भजने, ७.३० वाजता श्री भगवती देवस्थान आयोजित सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील निमंत्रित मंडळांची जिल्हास्तरीय भजन स्पर्धा होणार आहे.
यामध्ये चिंतामणी प्रासादिक भजन मंडळ सुरंगपाणी -वेंगुर्ले (बुवा अनिकेत भगत), महापुरुष प्रासादिक भजन मंडळ पिंगुळी-कुडाळ (प्रसाद आमडोसकर), श्री गांगोरामेश्वर प्रासादिक भजन मंडळ पोयरे-देवगड (जयेश घाडी), श्री जैतिर प्रासादिक भजन मंडळ तुळस-वेंगुर्ले (सिध्देश नाईक), श्री विश्वकर्मा प्रासादिक भजन मंडळ राठिवडे-मालवण (अक्षय परुळेकर), श्री काळंबादेवी प्रासादिक भजन मंडळ कुणकेश्वर वरचीवाडी, देवगड (अतुल मेस्त्री), रामकृष्ण हरी सेवा संघ पाट पंचक्रोशी-वेंगुर्ले (आशिष सडेकर) या स्पर्धेमध्ये सहभागी होणार आहेत.
सोमवारी (ता. १५) रात्री स्थानिक मंडळांची भजने, मंगळवारी (ता. १६) दुपारी १.३० वाजता विसर्जन मिरवणुकीस सुरुवात, सायंकाळी ५.३० वाजता आरती व श्रींच्या मूर्तीचे विसर्जन करण्यात येणार आहे. उपस्थित राहण्याचे आवाहन देवी भगवती देवस्थान समिती व गणेशोत्सव मंडळाच्या वतीने केले आहे.
