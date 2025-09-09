राजेंद्र रेमणे यांचे मरणोत्तर देहदान
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ९ : आरोग्यमंदिर येथील रहिवासी राजेंद्र रेमणे (वय ५९) यांचे निधन झाले. त्यांच्या इच्छेनुसार त्यांचे मरणोत्तर देहदान आणि नेत्रदान करण्यात आले. त्यांच्या पश्चात पत्नी, मुलगी, आई, भाऊ असा परिवार आहे.
रेमणे यांच्या पत्नी स्वाती रेमणे, मुलगी श्रद्धा रेमणे यांनी वडिलांच्या इच्छेप्रमाणे डेरवण येथील भ. क. ल. वालावलकर वैद्यकीय मेडिकल कॉलेज येथे वैद्यकीय शिक्षणाच्या विद्यार्थ्यांना अध्यापनासाठी व संशोधनासाठी देहदान व नेत्ररूपी अस्तित्वासाठी नेत्रदान केले. त्यांच्या नेत्रांनी समाजातील आणखी दोन व्यक्तींच्या आयुष्यात प्रकाश फुलणार असल्याचे समाधानही त्यांच्या कुटुंबीयांना होते. या वेळी नातेवाईक मिलिंद देसाई, मयूर देसाई आदी नातेवाईक उपस्थित होते.

