मळेवाड कोंडुरे रस्त्यावर विखुरलेली खडी हटविली
swt924.jpg
90489
मळेवाडः कोंडुरेकडे जाणाऱ्या रस्त्यावरची खडी बाजूला करण्यात आली.
मळेवाड कोंडुरे रस्त्यावर
विखुरलेली खडी हटविली
सकाळ वृत्तसेवा
आरोंदा, ता. १०ः मळेवाड जंक्शन येथे कोंडुरेकडे जाणाऱ्या रस्त्याचे मागील महिन्यात डांबरीकरण, खडीकरण करण्यात आले; मात्र सतत पडणाऱ्या पावसामुळे हा रस्ता उखडल्याने रस्त्यावरील खडी रस्त्यावर पसरून वाहने घसरण्याचे प्रकार वाढले होते.
उखडलेली खडी जकात नाका सर्कलकडे पसरली होती. याबाबत वृत्त प्रसारित होताच संबंधित विभागाच्या ठेकेदाराने रस्त्यावर विखुरलेली खडी बाजूला केली. त्यामुळे समाधान व्यक्त केले जात आहे. दरम्यान, हा रस्ता खड्डेमय बनला असून, त्यामुळे येथे छोटेमोठे अपघात होत आहेत. याबाबत लवकरात लवकर संबंधितांनी योग्य ती उपाय योजना करावी, अशी मागणी ग्रामस्थ व वाहनचालकांकडून होत आहे.
