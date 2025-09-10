खारेपाटण कॉलेजमध्ये पटसंख्या वाढवा
खारेपाटणः ज्युनियर कॉलेजची अकरावी वर्गाची पटसंख्या वाढवून देण्यासंदर्भात मंगेश गुरव यांनी शिक्षण उपसंचालक श्री. चौथे साहेब यांना निवेदन दिले. सोबत मंगेश ब्रम्हदंडे.
सकाळ वृत्तसेवा
तळेरे, ता. १० : चालू शैक्षणिक वर्षात अकरावी प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाईन झाल्याने सिंधुदुर्ग, रत्नागिरीमधील ग्रामीण भागातील अनेक विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे खारेपाटण येथील शेठ न. म. विद्यालय व ज्युनिअर कॉलेजमध्ये अकरावी वर्गाची पटसंख्या वाढवून देण्यासंदर्भात शिवसेना कणकवली तालुका प्रमुख मंगेश गुरव यांनी शिक्षण उपसंचालक कोल्हापूर यांची भेट घेत खारेपाटण कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांची पटसंख्या वाढवून देण्यासंदर्भात लेखी निवेदन दिले.
निवेदनात म्हटले आहे की, खारेपाटण ज्युनियर कॉलेजमध्ये कोल्हापूर, राजापूर, वैभववाडी, कणकवली व देवगड आदी तालुक्यांतील ग्रामीण डोंगराळ भागातील अनेक विद्यार्थी शिक्षण घेण्यासाठी येतात. त्यांना खारेपाटण हे ठिकाण शिक्षणासाठी सोयीचे ठरत आहे; मात्र यावर्षी प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाईन पद्धतीने झाल्याने ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना चांगले गुण असूनही दूरवरचे कॉलेज निवडावे लागते. इथे ये-जा करणे सोयीचे नसल्याने पालकांवर आर्थिक भुर्दंड बसत असून विद्यार्थ्यांना तिथे प्रवेश घेणे शक्य होत नाही. असे अनेक विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे खारेपाटण ज्युनिअर कॉलेजला असलेली ८० तुकडीची पटसंख्या वाढवून १२० मिळावी, अशी मागणी केली आहे.
याबाबत प्रा. संजय सानप व पालकांच्या विनंतीनुसार गुरव यांनी पालकमंत्री नीतेश राणे व राजापूरचे आमदार किरण सामंत यांचे याकडे लक्ष वेधले. त्यांच्या मार्गदर्शनानुसार पटसंख्या वाढवावी किंवा नवीन तुकडीला मान्यता द्यावी, अशा स्वरुपाचे निवेदन गुरव यांनी कोल्हापूर येथे शिक्षण उपसंचालक श्री. चौथे यांना दिले. यावेळी कृषी उत्पन्न समिती मंगेश ब्रम्हदंडे, संस्थेचे यशवंत रायबागकर आदी उपस्थित होते. तसा प्रस्ताव तातडीने सादर करा, त्याला मान्यता देऊ, असे आश्वासन श्री. चौथे यांनी यावेळी दिले. याबाबत आभार संस्थेच्या वतीने अध्यक्ष प्रवीण लोकरे, सचिव महेश कोळसुलकर यांनी मानले.
