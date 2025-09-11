पणदूर महाविद्यालयात ''शिक्षक दिन''
पणदूरः शिक्षक दिन कार्यक्रमात शुभेच्छा देताना डॉ. अरुण गोडकर. बाजूला प्रा. राजेंद्र पवार, आनंद राऊत, प्रा. प्रथमेश गोसावी, प्रा. प्रांजना पारकर आदी.
पणदूर महाविद्यालयात ‘शिक्षक दिन’
शिक्षकांप्रती कृतज्ञताः डॉ. राधाकृष्णन यांना जयंतीनिमित्त अभिवादन
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. ११ ः पणदूर येथील पद्मश्री बाबासाहेब वेंगुर्लेकर महाविद्यालयात डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांची जयंती तथा शिक्षक दिन दादासाहेब तिरोडकर शैक्षणिक अकादमीचे सचिव डॉ. अरुण गोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली उत्साहात साजरा करण्यात आला.
यावेळी टेओस फार्मासिटीकल कंपनीचे कर्मचारी आनंद राऊत उपस्थित होते. सर्व शाखांमधील विद्यार्थ्यांनी मिळून सांस्कृतिक विभाग प्रमुख प्रा. प्रांजना पारकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली व सर्व प्राध्यापक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सहकार्याने या कार्यक्रमाचे आयोजन केले. डॉ. गोडकर, आनंद राऊत, प्रा. राजेंद्र पवार यांनी डॉ. राधाकृष्णन यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले. प्रा. पवार यांनी प्रास्ताविकामधून शिक्षक दिनाचे महत्त्व विशद केले. शिक्षक दिनानिमित्त शिक्षक बनलेल्या विद्यार्थ्यांनी आपली मनोगते व्यक्त करून शिक्षकांप्रती कृतज्ञता व्यक्त केली.
या कार्यक्रमाचे औचित्य साधून महाराष्ट्र राज्य उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग आणि महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यता केंद्र यांच्यावतीने सुरू असलेल्या ‘करियर कट्टा’ उपक्रमांतर्गत पोलिस भरती पूर्वप्रशिक्षण घेणाऱ्या महाविद्यालयातील अठरा विद्यार्थ्यांना शासनाकडून मिळालेल्या टी-शर्टचे मान्यवरांच्या हस्ते वाटप करण्यात आले. या कार्यक्रमांतर्गत गुणवत्ता हमी कक्ष प्रमुख प्रा. प्रथमेश गोसावी, सांस्कृतिक विभाग प्रमुख प्रा. प्रांजना पारकर, करिअर कट्टा विभाग प्रमुख प्रा. उमा सावंत उपस्थित होते. विद्यार्थिनी मयुरी चिंदरकर हिने सूत्रसंचालन केले. रिया कदम हिने आभार मानले.
