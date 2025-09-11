राजकोट किल्ला अखेर पर्यटकांसाठी खुला
राजकोट ः किल्ल्यावरील शिवरायांचा पुतळा.
राजकोट ः किल्ला पर्यटकांसाठी खुला केल्याने वर्दळ वाढली आहे.
पर्यटकांससह शिवप्रेमी आनंदीतः दुरुस्तीच्या कामांसाठी दोन महिने होता बंद
सकाळ वृत्तसेवा
मालवण, ता. ११ ः आवश्यक दुरुस्ती कामांमुळे गेल्या दोन महिन्यांपासून पर्यटकांसाठी बंद असलेला येथील राजकोट किल्ला अखेर पुन्हा एकदा खुला करण्यात आला आहे. यामुळे शिवप्रेमी आणि पर्यटकांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याच्या चबुतऱ्यासभोवतालच्या पदपथाची दुरुस्ती करण्यासाठी सावंतवाडी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने २२ जूनपासून राजकोट किल्ला बंद ठेवला होता. पावसाळ्याच्या सुरुवातीला मुख्य सिंधुदुर्ग किल्ला बंद झाल्यानंतर राजकोट किल्ला पर्यटकांसाठी एक प्रमुख आकर्षण बनला होता. मात्र, चबुतऱ्याचा काही भाग खचल्यामुळे प्रशासनाने दुरुस्तीसाठी किल्ला बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे जवळपास दोन महिने पर्यटकांना किल्ल्यावर प्रवेश मिळत नव्हता.
१२ मे २०२४ ला मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्या हस्ते नवीन शिवपुतळा जनतेसाठी खुला करण्यात आला होता. मात्र, अवघ्या महिनाभरातच म्हणजेच १५ जूनला पुतळ्याच्या चबुतऱ्यासभोवतालचा पदपथ काही प्रमाणात खचल्याने मोठा वाद निर्माण झाला होता. या घटनेनंतर विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांवर आरोप केले होते. यामुळे प्रशासनाने तातडीने पावले उचलत बांधकाम विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पाहणीसाठी पाठवले. मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार, कोकण प्रादेशिक मुख्य अभियंता शरद राजभोज यांनी पाहणी केली आणि त्यानंतर २२ जूनपासून किल्ला दुरुस्तीसाठी बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सप्टेंबरपासून पर्यटन हंगाम सुरू झाला असला तरी, अद्याप किल्ले सिंधुदुर्गला जाण्यासाठीची होडी सेवा सुरू झालेली नाही. त्यामुळे राजकोट किल्ला आणि येथील शिवपुतळा पाहण्यासाठी पर्यटकांची मोठी पसंती मिळत आहे. या ठिकाणी अजूनही काही विकास कामे आणि दुरुस्त्या सुरू असल्या तरी पर्यटकांच्या सोयीसाठी प्रशासनाने किल्ला खुला ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
तटबंदीची दुरुस्ती
किल्ल्याच्या तटबंदीचीही बऱ्याच प्रमाणात दुरुस्ती करण्यात आली आहे आणि अनेक ठिकाणी स्टील रेलिंग लावल्या आहेत. यामुळे आता पर्यटक थेट किल्ल्यावर येऊन छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचे दर्शन घेत आहेत आणि जयघोष करताना दिसत आहेत.
