संपूर्णा गुंडेवाडी उद्या सिंधुदुर्ग आकाशवाणीवर
संपूर्णा गुंडेवाडी उद्या
सिंधुदुर्ग आकाशवाणीवर
सिंधुदुर्गनगरीः राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणांमार्फत शनिवारी (ता. १३) राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आलेले आहे. या अनुषंगाने जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश डॉ. सुधीर देशपांडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा विधी सेवा प्राधिरणाचे सचिव संपूर्णा गुंडेवाडी यांची प्राची पालव यांनी आकाशवाणीवर मुलाखत घेतली आहे. ही मुलाखत उद्या (ता. १२) सायंकाळी साडेपाच वाजता आकाशवाणी सिंधुदुर्ग एफएम १०३.६ मेगाहर्टझ व ॲपवर प्रसारीत होणार आहे.
डाक अदालतीचे
गुरुवारी आयोजन
सिंधुदुर्गनगरीः अधीक्षक डाकघर, सिंधुदुर्ग विभाग सिंधुदुर्गनगरी यांच्या कार्यालयामध्ये १८ सप्टेंबरला सायंकाळी ४ वाजता डाक अदालत आयोजित केली असल्याची माहिती सिंधुदुर्ग विभागाचे अधीक्षक डाकघर एन. टी. कुरळपकर यांनी दिली. पोस्टाच्या कार्यपद्धतीविषयी किंवा कामकाजाबद्दल ज्या तक्रारींचे निवारण सहा आठवड्यांच्या आत झालेले नसेल व समाधानकारक उत्तर मिळाले नसेल, अशा तक्रारींचे या डाक अदालतीमध्ये दखल घेतली जाईल. विशेषतः टपाल, स्पीड पोस्ट काऊंटर सेवा, डाक वस्तू पार्सल, बचत बँक व मनिऑर्डर याबाबतच्या तक्रारी विचारात घेतल्या जातील. तक्रारींचा उल्लेख सर्व तपशिलासह केलेला असावा. संबंधितांनी डाक सेवेबाबतची तक्रार एन. टी. कुरळपकर, अधीक्षक डाकघर, सिंधुदुर्ग विभाग, सिंधुदुर्गनगरी यांच्या नावे १७ सप्टेंबरपर्यंत पोहोचेल, अशा रीतीने पाठववावी. त्यांनतर आलेल्या तक्रारीची दखल घेतली जाणार नाही, असे म्हटले आहे.
