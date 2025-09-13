गणपतीपुळे मंदिर परिसरातील दुकानदारांचा प्रश्न सुटणार
गणपतीपुळेतील दुकानदारांचा प्रश्न मार्गी
गाळ्यांचे काम नव्याने करणार ; पालकमंत्र्यांची सूचना
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १३ ः तालुक्यातील प्रसिद्ध पर्यटनस्थळ गणपतीपुळे येथील श्रींच्या मंदिर परिसरातील व्यापारी दुकानगाळ्यांचे नव्याने काम सुरू करा, अशा सूचना अधिकाऱ्यांना पालकमंत्री उदय सामंत यांनी दिल्या आहेत. त्यामुळे या परिसरातील ५०हून अधिक दुकानमालकांना नवीन गाळे मिळणार आहेत.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत गणपतीपुळे येथील व्यावसायिकांनी आपले प्रश्न मांडले होते. त्या वेळी सकारात्मक चर्चा झाली. २५ वर्षांपूर्वी पर्यटन विकास आराखड्यात गणपतीपुळे देवस्थान आवरातील व्यापारी दुकानगाळे उभारण्यात येणार होते. त्यावर पालकमंत्री सामंत यांनी व्यापारी दुकानगाळ्यांचे काम नव्याने सुरू करा, अशा सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. त्यांना गणपतीपुळे देवस्थान समितीच्या पंचकमिटीनेही सकारात्मक प्रतिसाद दिला. मंदिर परिसरात १९ व्यापारी दुकानगाळे गेल्या ६० वर्षांपासून अस्तित्वात आहेत. त्यामध्ये स्थानिक दुकानदार गेल्या अनेक वर्षांपासून आपला व्यवसाय प्रामाणिकपणे करत आहेत. एकाच ठिकाणी व्यवसाय करताना या स्थानिक व्यापाऱ्यांना आपल्या हक्काचे दुकानगाळे नव्या स्वरूपात मिळणार आहेत.
