बॅ. खर्डेकर महाविद्यालय ''सर्वोत्तम''
91231
बॅ. खर्डेकर महाविद्यालय ‘सर्वोत्तम’
कोकण ग्रामीण भाग; मुंबई विद्यापीठात उद्या पुरस्कार वितरण
वेंगुर्ले, ता. १३ ः कोकण ग्रामीण भागातील शिक्षणाच्या इतिहासात आणखी एक सुवर्णपान जोडले गेले आहे. येथील शिक्षण प्रसारक मंडळ, कोल्हापूर संचलित बॅ. बाळासाहेब खर्डेकर महाविद्यालयाने आपल्या बहुआयामी कार्याचा ठसा उमटवत मुंबई विद्यापीठाचा ‘सर्वोत्तम ग्रामीण महाविद्यालय’ हा बहुमान पटकावला आहे. महाविद्यालयाची २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षासाठी निवड झाली असून, सोमवारी (ता. १५) सप्टेंबरला मुंबई विद्यापीठाच्या कलिना कॅम्पस येथे हा पुरस्कार प्रदान केला जाणार आहे.
‘बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय’ या ब्रिदातून १९४५ मध्ये शिक्षणमहर्षी प्रा. एम. आर. देसाई आणि संसदपटू बॅ. बाळासाहेब खर्डेकर यांनी शिक्षण प्रसारक मंडळाची स्थापना केली. पुढे १९६५ मध्ये संस्थापक बॅ. खर्डेकर यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ त्यांचे नाव महाविद्यालयाला दिले. सध्या महाविद्यालयात कला, वाणिज्य आणि विज्ञान या शाखांमध्ये विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. प्रयोगशाळा, संगणक केंद्र, सुसज्ज ग्रंथालय, मुलींसाठी सुरक्षित वसतिगृह तसेच करिअर काउन्सेलिंग सेंटर अशा सुविधा येथे उपलब्ध आहेत. पदवी शिक्षणासोबतच इको-टुरिझम कोर्स, ग्रीन नेचर क्लब, महिला विकास कक्ष, अॅड-ऑन कोर्सेस आदी सुविधा उपलब्ध आहे. महाविद्यालयातील एनसीसी युनिटचे अनेक विद्यार्थी राज्यस्तरीय व राष्ट्रीय पातळीवरील परेड, प्रशिक्षण शिबिरे, आपत्ती व्यवस्थापन मोहिमा यामध्ये चमकले आहेत. माजी कॅडेट्स भारतीय सैन्य, पोलिस सेवा आणि सरकारी सेवेत दाखल झाले आहेत. येथे बॅ. बाळासाहेब खर्डेकर स्मृती इंग्रजी वक्तृत्व स्पर्धा, माजी विद्यार्थी आयोजित प्रा. शशिकांत यरनाळकर स्मृती एकांकिका स्पर्धा, आंतरवर्गीय शरीर सौष्ठव स्पर्धा, वार्षिक सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित केला जातो.
या यशात शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या अध्यक्षा शिवानी देसाई, चेअरमन डॉ. मंजिरी मोरे-देसाई, सचिव प्रा. जयकुमार देसाई, पेट्रन कौन्सिल मेंबर दौलतराव देसाई, प्रशासकीय अधिकारी पृथ्वी मोरे, संस्था प्रतिनिधी सुरेंद्र चव्हाण यांचे मोलाचे योगदान लाभले. प्राचार्य डॉ. डी. बी. गोस्वामी यांच्या नेतृत्वाखाली केलेल्या सांघिक प्रयत्नांमुळे महाविद्यालयाला हे यश मिळाले. मुंबई विद्यापीठाचे रजिस्ट्रार डॉ. प्रसाद कारंडे यांनी महाविद्यालयाचे अभिनंदन केले. हा पुरस्कार सोमवार, १५ सप्टेंबर २०२५ रोजी सकाळी ११ वाजता ग्रीन टेक्नॉलॉजी ऑडिटोरियम, कलिना कॅम्पस, मुंबई विद्यापीठ, सांताक्रूझ (पूर्व) येथे प्रदान केला जाणार आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.