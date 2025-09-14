ऋग्वेद रेमाणे, श्रीरंग जोगळेकर प्रथम
ऋग्वेद रेमाणे आणि श्रीरंग जोगळेकर
ऋग्वेद रेमाणे, श्रीरंग जोगळेकर
कला महोत्सवात प्रथम
साखरपा, ता. १४ : महाराष्ट्र शासनातर्फे आयोजित कला महोत्सवात कोंडगाव येथील युवा तबला वादक ऋग्वेद रेमाणे आणि रत्नागिरी येथील संवादिनी वादक श्रीरंग जोगळेकर यांनी प्रथम क्रमांक मिळवला आहे.
विभागस्तरावर झालेल्या या स्पर्धेत रत्नागिरीसह कोल्हापूर, सांगली, सातारा आणि सिंधुदुर्ग आशा पाच जिल्ह्यातील स्पर्धकांनी सहभाग घेतला होता. मूळ कोंडगाव येथील आणि रत्नागिरीच्या अभ्यंकर कुलकर्णी कनिष्ठ महाविद्यालयाचा विद्यार्थी ऋग्वेद केदार रेमाणे याने एकल तालवाद्य ह्या प्रकारात तबला वादन करत प्रथम क्रमांक मिळवला. त्याला कोल्हापूर येथील तबलावादक गिरीधर कुलकर्णी यांचे मार्गदर्शन लाभले.
एकल स्वरवाद्य प्रकारात रत्नागिरी येथील श्रीरंग हेरंब जोगळेकर याने संवादिनी वादन करत प्रथम क्रमांक मिळवला. त्याला रत्नागिरी येथील हार्मोनियम वादक केदार लिंगायत यांचे मार्गदर्शन लाभले. ऋग्वेद आणि श्रीरंग ह्या दोघांचे राज्यस्तरीय स्पर्धेसाठी कोल्हापूर विभागातर्फे निवड करण्यात आली आहे. या दोघांचेही प्राचार्य डॉ. साखळकर, उपप्राचार्य श्री. गोसावी, पर्यवेक्षक श्री. केळकर तसेच अन्य प्राध्यापकांनी अभिनंदन केले.
