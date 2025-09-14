यमुनाबाई लिंगवत यांचे निधन
यमुनाबाई लिंगवत
सावंतवाडी, ता. १४ : वेर्ले येथील यमुनाबाई गोविंद लिंगवत (वय ८१) यांचे शनिवारी (ता. १३) सायंकाळी निधन झाले. त्यांच्या मागे चार मुलगे, दोन मुली, सुना आणि नातवंडे असा परिवार आहे. दिनेश अॅडव्हरटाईझिंगचे दिनेश लिंगवत यांच्या आई होत.
आरती आजगावकर
आरोंदा, ता. १४ ः मळेवाड केरकरवाडी येथील आरती अनंत आजगावकर (वय ६८) यांचे शुक्रवारी (ता. १२) निधन झाले. त्यांच्या मागे पती, दोन मुलगे, सुना, नातवंडे असा परिवार आहे. सामाजिक कार्यकर्ते मामा आजगावकर यांच्या त्या पत्नी होत.
रघुनंदन परब
आरोंदा, ता. १४ ः आरोस माऊलीवाडी येथील रहिवासी रघुनंदन ऊर्फ नंदू मोहन परब (वय ४८) यांचे अल्पशा आजाराने सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयात निधन झाले. ते राजकारणात व सामाजिक कार्यात सक्रिय होते. मनसेचे आरोस शाखाप्रमुख म्हणूनही काम पाहिले. त्यांच्या मागे पत्नी, आई, मुलगा, पुतण्या असा परिवार आहे.
