सिद्धेश गोलांबडे महाराष्ट्र संघात

दापोली, ता. १६ ः तालुक्यातील कोंढे येथील सिद्धेश गोलांबडे याची १७ वर्षांखालील राष्ट्रीय टेनिस क्रिकेट अजिंक्यपद स्पर्धेसाठी महाराष्ट्र संघात निवड झाली आहे. टेनिस क्रिकेट असोसिएशन ऑफ इंडिया आणि टेनिस क्रिकेट असोसिएशन उत्तरप्रदेश यांच्या संयुक्त विद्यमाने ही स्पर्धा मथुरा (उत्तरप्रदेश) येथे होत आहे.
अलीकडे अकलूज (जि. सोलापूर) येथे पार पडलेल्या १७ वर्षांखालील राज्यस्तरीय टेनिस क्रिकेट स्पर्धेत सिद्धेशने आपल्या उत्कृष्ट खेळाने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. प्रभावी फलंदाजी आणि गोलंदाजीच्या जोरावर त्याने संघाला महत्त्वाचे विजय मिळवून दिले तसेच एक सामनावीर चषकही पटकावला. त्याच्या या चमकदार कामगिरीच्या आधारावर त्याची राष्ट्रीय पातळीवरील महाराष्ट्र संघासाठी निवड करण्यात आली आहे. सिद्धेश दापोलीतील वाकवली येथील डॉ. वी. रा. घोले हायस्कूल व पद्मश्री अप्पासाहेब बेहेरे ज्युनिअर कॉलेजमध्ये शिक्षण घेत आहे. त्याचे वर्गशिक्षक हेमराज महाले यांनी त्याला आर्थिक सहकार्य करून तसेच सतत प्रोत्साहन देत राष्ट्रीय पातळीवर खेळण्यासाठी प्रेरित केले.
