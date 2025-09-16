सेवा पंधरवड्यामध्ये सहभागी व्हा
खेड : छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियानातंर्गत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा जन्मदिन १७ सप्टेंबर ते राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांची जयंती २ ऑक्टोबर या कालावधीत सेवा पंधरवडा साजरा करण्यात येणार आहे. या अंतर्गत राबवण्यात येणाऱ्या उपक्रमात खेड तालुक्यातील सर्व नागरिकांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन तहसीलदार सुधीर सोनवणे यांनी केले आहे. सेवा पंधरवडा अभियान तीन टप्प्यामध्ये राबवण्यात येणार आहे.

सावर्डे : शासनाच्या आदेशानुसार, मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी तथा धर्मादाय रुग्णालय मदतकक्ष यांच्या समन्वयाने राबवण्यात येणाऱ्या आरोग्य अभियान यांच्या अंतर्गत भ. क. ल. वालावलकर रुग्णालय डेरवण-चिपळूण या रुग्णालयातर्फे राबवण्यात येणाऱ्‍या मोफत आरोग्य व रक्तदान शिबिरास गणेश मंडळाकडून उत्तम प्रतिसाद मिळाला. सदर रुग्णालयाकडून ओम साई मित्रमंडळ केळसकर नाका (दापोली), श्री सार्वजनिक गणेश मंडळ (सावर्डे), सार्वजनिक गणेश मंडळ (खेर्डी बाजारपेठ), सार्वजनिक गणेश मंडळ राऊळ गार्डन (काविळतळी), खेड शहर शिवसेना सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ या मंडळाच्या मदतीने शिबिरामध्ये ४५०हून अधिक रुग्णांनी सहभाग घेतला व आपली तपासणी करून घेतली. तसेच ८० पेक्षा जास्त रक्तदात्यांनी रक्तदान केले. शिबिर यशस्वी करण्यासाठी मंडळाचे अध्यक्ष व पदाधिकारी यांनी मोलाचे सहकार्य केले.

