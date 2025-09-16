अर्जाशिवाय स्मार्ट मीटर बसवल्यास कोंडून ठेवू
91936
अर्जाशिवाय स्मार्ट मीटर
बसवल्यास कोंडून ठेवू
चिंदरकरांचा अधिकाऱ्यांना इशारा
सकाळ वृत्तसेवा
मालवण, ता. १६ : शासकीय कार्यालये वगळून वीज ग्राहकाचा स्वतःचा अर्ज असल्याशिवाय कुठेही स्मार्ट मीटर बसवू नये, असा शासनाचा स्पष्ट आदेश आहे. असे असताना महावितरणचे अधिकारी कुठेही मनमानीपणे वीज ग्राहकांचा विरोध असतानाही स्मार्ट मीटर बसवत असतील, तर आम्हाला नाईलाजास्तव महावितरणचे अधिकारी व संबंधितांना मिळतील तिकडे कोंडून ठेवावे लागेल, असा इशारा भाजपचे तालुकाध्यक्ष धोंडू चिंदरकर यांनी दिला आहे.
शासनाची प्रतिमा खराब करण्यासाठीच काही यंत्रणा मुद्दामहून अशा गोष्टी करत आहेत. त्यामुळे जिथे सर्वसामान्य जनतेला त्रास असणार, तिथे भाजपा निश्चितपणे लोकांच्याच बाजूने असणार आहे. शासन आणि प्रशासन हा जसा फरक आहे, तसा सरकार आणि पक्ष हा फरक सर्वसामान्यांसाठी कायम असणार आहे. काही शासकीय यंत्रणेत बसलेले लोक सरकार आणि आमदार, खासदार, पालकमंत्री यांना बदनाम करण्यासाठी कामे करत आहेत. त्या सगळ्यांची तक्रार पालकमंत्र्यांकडे लवकरच करणार असल्याचे श्री. चिंदरकर यांनी म्हटले आहे.
