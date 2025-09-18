''गोगटे''ला भारतीय समूह गायनात पारितोषिक
रत्नागिरी : युवा महोत्सवात समूहगायनात यश मिळवणारा गोगटे-जोगळेकर महाविद्यालयाचा चमू. सोबत डॉ. मकरंद साखळकर, डॉ. आनंद आंबेकर.
युवा महोत्सवात ‘गोगटे’चे यश
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १८ : मुंबई विद्यापिठाच्या युवा महोत्सवात गोगटे-जोगळेकर महाविद्यालयाच्या सांस्कृतिक विभागाने सादर केलेल्या भारतीय समूहगान कलाप्रकारामध्ये उत्तेजनार्थ पारितोषिक प्राप्त झाले.
देशभक्तिपर गीत आणि लोकगीत या दोन गीतांचे सादरीकरण होत असते. यामध्ये विद्यार्थी आणि साथीदार यांच्या सादरीकरणाचा प्रभाव किती आहे, हे परीक्षकांतर्फे पाहिले जाते. जिल्हास्तरावर गोगटे महाविद्यालयाच्या भारतीय समूहगानाला प्रथम क्रमांक प्राप्त झाला होता. अंतिम स्पर्धेमध्ये ३५ संघांनी सहभाग घेतला. या कलाप्रकारामध्ये मुंबईव्यतिरिक्त पारितोषिक प्राप्त होणारे एकमेव महाविद्यालय आहे. यामध्ये गीतकार, संगीतकार ओंकार बंडबे, काश्मिरा सावंत, वादक अमेय किल्लेकर, शार्दूल मोरे, स्वरूप नेने आणि गायक विद्यार्थी दीक्षा कामत, दुक्षा कुड, मिथिला नाखरेकर, सेजल तांबे, समृद्धी उकिडवे सहभागी झाले होते. या यशाबद्दल प्राचार्य मकरंद साखळकर आणि सांस्कृतिक विभागप्रमुख डॉ. आनंद आंबेकर यांनी अभिनंदन केले.
