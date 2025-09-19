रत्नागिरीतील भगवती मंदिरात नवरात्रोत्सव
भगवती मंदिरात नवरात्रोत्सव
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १९ ः रत्नागिरीतील श्री देवी भगवती मंदिरात यावर्षी नवरात्रोत्सव मोठ्या उत्साहात व भक्तिभावाने साजरा करण्यात येणार आहे. २२ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर या कालावधीत विविध धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे.
नवरात्रोत्सवाच्या पहिल्या दिवशी २२ रोजी पहाटे देवीला रूपे परिधान करण्यात येतील. दुपारी १२ वाजता देवीची घटस्थापना होऊन आरती केली जाणार आहे. त्यानंतर २३ ते २६ सप्टेंबरदरम्यान दररोज भजन, कीर्तन व पाठवाचन होणार आहे. २७ ला सायंकाळी ६ वाजता ढोलवादन स्पर्धा रंगणार असून, भक्तांचा उत्साह द्विगुणीत होणार आहे. उत्सवानिमित्त ३० सप्टेंबरला दुपारी १२ ते ३ या वेळेत महाप्रसादाचे आयोजन करण्यात आले आहे. १ ऑक्टोबरला दुपारी १२ वा. कुमारिका पूजन व घट उचलण्याचा सोहळा पार पडेल. रात्री १२ वाजता पारंपरिक गोंधळ होणार आहे. शेवटच्या दिवशी म्हणजेच २ ऑक्टोबरला संध्याकाळी ५ वा. सोने लुटणे कार्यक्रम होऊन नवरात्रोत्सवाची सांगता होणार आहे. श्री देवी भगवती मंदिरात होणाऱ्या या नवरात्रोत्सवाला भाविकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून दर्शन व कार्यक्रमांचा लाभ घ्यावा, असे मंदिर समितीने आवाहन केले आहे.
