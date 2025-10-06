कणकवलीत १५ ते १९ ऑक्टोबरदरम्यान दिवाळी बाजार
कणकवलीत १५ ते १९ ऑक्टोबरदरम्यान दिवाळी बाजार
पालकमंत्री नीतेश राणे यांच्या हस्ते उद्घाटन; समीर नलावडे मित्रमंडळाचे आयोजन
सकाळ वृत्तसेवा
कणकवली, ता. ६ ः कणकवली शहर भाजप पुरस्कृत आणि समीर नलावडे मित्रमंडळातर्फे शहरातील पेट्रोल पंपासमोरील उड्डाणपुलाखालील जागेत १५ ते १९ ऑक्टोबर या कालावधीत दिवाळी बाजार भरवण्यात येणार आहे. मत्स्य व्यवसाय व बंदरे विकासमंत्री नीतेश राणे यांच्या हस्ते बुधवारी (ता. १५) सायंकाळी ५ वाजता या बाजाराचे उद्घाटन होणार आहे.
माजी नगराध्यक्ष समीर नलावडे यांनी या संदर्भात शहर भाजप कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत माहिती दिली. यावेळी माजी उपनगराध्यक्ष गणेश हर्णे, किशोर राणे, रवींद्र गायकवाड, अभिजित मुसळे, अजय गांगण, शहराध्यक्ष अण्णा कोदे, गौरव हर्णे आदी उपस्थित होते.
नलावडे म्हणाले, ‘‘पालकमंत्री नीतेश राणे यांच्या नेतृत्वात नगरपरिषदेत भाजपची सत्ता आल्यानंतर कणकवलीकारांसाठी सलग आठव्या वर्षी दिवाळी बाजाराचे आयोजन केले आहे. शहरातील महिलांच्या बचत गटांना रोजगार व बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे, हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. महिलांनी दिवाळीसाठी तयार केलेल्या वस्तू, आकाशकंदील, पणत्या, दिवाळी फराळ, सजावटी साहित्य यांची विक्री करता यावी, यासाठी हा बाजार भरवला जातो.”
यंदा देखील बाजारात महिलांच्या बचत गटांसाठी ३० स्टॉल, तर कुंभार समाजबांधवांनी तयार केलेल्या मातीच्या वस्तूंसाठी १० स्टॉल उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. तसेच स्टॉल धारकांना मोफत वीज, पाणी, खुर्च्या आणि आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.
नलावडे म्हणाले, ‘‘दिवाळी बाजार हे शहरातील महिलांच्या आर्थिक सबलीकरणासाठी राबवलेला नावीन्यपूर्ण उपक्रम आहे. महिलांनी तयार केलेल्या मालाला स्थानिक बाजारपेठ मिळावी, हा त्यामागचा मुख्य उद्देश आहे.”
दिवाळी बाजारात सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या बचत गटांनी स्टॉलसाठी नावनोंदणी करणे आवश्यक आहे. याकरिता शहराध्यक्ष सुरेंद्र कोदे यांच्याशी संपर्क साधावा.
